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В ООН следят за ситуацией в Беларуси и призывают власти страны к сдержанности
16.07.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал происходящие в Беларуси события, связанные с предстоящими президентскими выборами. Об этом он
Отвечая на вопрос о видении со стороны Генерального секретаря ООН ситуации с недопуском двух кандидатов и последовавших за этим массовых протестов в Беларуси, а также необходимости проведения там свободных и честных президентских выборов, Стефан Дюжаррик заявил о пристальном внимании руководства организации к нынешней предвыборной кампании и необходимости соблюдения властями прав граждан на мирные собрания.
— Свободные и честные выборы должны быть везде. Мы, разумеется, наблюдали за тем, что происходит в Беларуси, в особенности за проходившими демонстрациями, за всем периодом подготовки к выборам. В Беларуси или где бы то ни было еще, как мы говорили, у людей есть фундаментальные права участвовать в мирных демонстрациях и отстаивать верховенство закона. Так что мы продолжим следить за ситуацией, но я думаю, что важно, чтобы люди могли самовыражаться мирно, а власти демонстрировали сдержанность и гарантировали это их право, — заявил представитель ООН.
Напомним, днем 15 июля к ЦИК
А 14 июля на улицы многих в Беларуси городов
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Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал происходящие в Беларуси события, связанные с предстоящими президентскими выборами.
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