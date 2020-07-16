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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта в Беларуси. Об этом вчера сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Глава ведомства отметил,...

БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта в Беларуси. Об этом вчера сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Глава ведомства отметил, что в стране уже создана основа для успешного продвижения электромобилей на внутреннем рынке, также это и новые рабочие места, и создание более комфортных условий жизни для белорусов. Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции откроет новые возможности для развития отрасли.Министр считает, что БелАЭС - это надежный и чистый источник энергии в нашей стране, который даст стимул к развитию не только электротранспорта, но и науки, медицины, промышленности в целом. Также это внедрение в экономику новых технологий.