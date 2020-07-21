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Задержанному анархисту Полиенко в третий раз подряд дали 15 суток

21.07.2020 10:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанному анархисту Дмитрию Полиенко дали еще 15 суток административного ареста — для него это уже третий подобный приговор подряд. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на жену задержанного Анастасию.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Анастасия Полиенко узнала о том, что ее мужу присудили дополнительные 15 суток ареста от его сокамерника, вышедшего на свободу и связавшегося с ней по телефону. Это уже третьи «сутки» подряд для активиста, так что в общей сложности он будет вынужден провести в изоляторе 45 дней и выйти на свободу не раньше 23 августа. Жена Дмитрия Полиенко утверждает, что ей не сообщили, в каком суде проходил процесс над ее мужем, а также за что именно ему вынесен новый приговор. По ее словам, ей также неизвестны условия его содержания, так как адвоката к нему не пускают — разрешены только передачи.

Активист анархистского движения Дмитрий Полиенко был задержан 8 июля и приговорен к 15 суткам административного ареста за призывы к участию в несанкционированном массовом мероприятии — флешмобе, в рамках которого люди с балконов своих домов должны были греметь кастрюлями. Также он проходит по уголовному делу об оскорблении сотрудника правоохранительных органов.

 
 
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Задержанному 8 июля анархисту Дмитрию Полиенко дали еще 15 суток административного ареста - для него это уже третий подобный приговор подряд.
 
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