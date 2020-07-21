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Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники онлайн-конференции 31 июля
21.07.2020 09:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". 31 июля ее организует Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси. За круглым столом и на панельных дискуссиях вопросы дальнейшего развития обсудят международные эксперты, инвесторы и представители деловых кругов.
Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси: "Считается важным в данный момент переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций. Понять для себя новые возможности, которые открываются для Беларуси в области привлечения капитала в экономику Беларуси, развитие экономики Беларуси, развитие регионов Беларуси".
Программа и форма для регистрации размещены на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.
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Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". 31 июля ее организует...
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