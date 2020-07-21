ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники онлайн-конференции 31 июля

21.07.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". 31 июля ее организует Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси. За круглым столом и на панельных дискуссиях вопросы дальнейшего развития обсудят международные эксперты, инвесторы и представители деловых кругов.

Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси: "Считается важным в данный момент переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций. Понять для себя новые возможности, которые открываются для Беларуси в области привлечения капитала в экономику Беларуси, развитие экономики Беларуси, развитие регионов Беларуси".

Программа и форма для регистрации размещены на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". 31 июля ее организует...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как голландский топ-менеджер за 9 лет в Беларуси сделал крутую ферму и неожиданные выводы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика