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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники онлайн-конференции 31 июля Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". 31 июля ее организует...

Новые возможности для бизнеса после пандемии обсудят участники инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту". 31 июля ее организует Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси. За круглым столом и на панельных дискуссиях вопросы дальнейшего развития обсудят международные эксперты, инвесторы и представители деловых кругов.Программа и форма для регистрации размещены на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.