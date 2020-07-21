Новые главы - в строительстве и организационной работе. Изменения в руководстве Могоблисполкома

Источник материала: Tut.by

В Могилевском облисполкоме — смена в руководстве. Александр Лукашенко дал согласие на назначение заместителем председателя по строительству Сергея Маслова и управляющим делами облисполкома Николая Дедкова, сообщает пресс-служба президента.



Сергей Маслов. Фото: Михаил Левцов, «Горецкий вестник»

Сергей Маслов сменил Руслана Пархамовича, который в июне стал министром строительства . На посту зампреда в Могилевском облисполкоме он будет курировать вопросы развития строительного комплекса, связи, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций, архитектуры и градостроительства, жилищной политики, дорожного хозяйства, ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности, сбора, переработки лома и отходов черных и цветных металлов.

Маслов — могилевчанин, в 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет (сейчас БРУ) по специальности «Строительство дорог и транспортных объектов», сообщается на сайте облисполкома.

В 2002—2008 годах Сергей Маслов работал мастером участков фрезирования и укладки асфальтобетона, по строительству и капремонту, начальником участка благоустройства Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-строительного предприятия, а также служил в армии.

В 2008—2012 годах был главным инженером, замдиректора управления «Дорсервис» дорожно-строительного треста № 3 в Могилеве. Затем 5 лет был директором дорожно-мостового предприятия в Могилеве, которое в том числе отвечает за ремонт дорог, состояние ливневой канализации.

С октября 2017 года до нового назначения Маслов работал директором коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой».



Николай Дедков. Фото: mogilevpriroda.gov.by

Николай Дедков сменил на посту управделами Могилевского облисполкома Игоря Авсеенко. Тот с мая 2005 года до февраля 2017-го работал управделами Могилевского горисполкома, затем получил ту же должность в облисполкоме. Где он сейчас, неизвестно.

Николай Дедков родом из деревни Каменка Шкловского района. В 1999 году окончил Белорусский негосударственный университет правоведения. Был курсантом Бобруйского ДОСААФ, служил в армии и в МВД

С 2014 года работал заместителем председателя, а после председателем Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

В Могилевском облисполкоме Николай Дедков будет курировать вопросы организации работы аппарата и структурных подразделений облисполкома, дебюрократизации, работы с обращениями граждан и юридических лиц, контроля, делопроизводства, хозяйственно-технического обеспечения, правовой и протокольной деятельности.