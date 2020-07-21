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Новые главы - в строительстве и организационной работе. Изменения в руководстве Могоблисполкома
21.07.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевском облисполкоме — смена в руководстве. Александр Лукашенко дал согласие на назначение заместителем председателя по строительству Сергея Маслова и управляющим делами облисполкома Николая Дедкова,
Сергей Маслов сменил Руслана Пархамовича, который в июне
Маслов — могилевчанин, в 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет (сейчас БРУ) по специальности «Строительство дорог и транспортных объектов»,
В 2002—2008 годах Сергей Маслов работал мастером участков фрезирования и укладки асфальтобетона, по строительству и капремонту, начальником участка благоустройства Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-строительного предприятия, а также служил в армии.
В 2008—2012 годах был главным инженером, замдиректора управления «Дорсервис» дорожно-строительного треста № 3 в Могилеве. Затем 5 лет был директором дорожно-мостового предприятия в Могилеве, которое в том числе отвечает за ремонт дорог, состояние ливневой канализации.
С октября 2017 года до нового назначения Маслов работал директором коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой».
Николай Дедков сменил на посту управделами Могилевского облисполкома Игоря Авсеенко. Тот с мая 2005 года до февраля 2017-го работал управделами Могилевского горисполкома, затем получил ту же должность в облисполкоме. Где он сейчас, неизвестно.
Николай Дедков родом из деревни Каменка Шкловского района. В 1999 году окончил Белорусский негосударственный университет правоведения. Был курсантом Бобруйского ДОСААФ, служил в армии и в МВД
С 2014 года работал заместителем председателя, а после председателем Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
В Могилевском облисполкоме Николай Дедков будет курировать вопросы организации работы аппарата и структурных подразделений облисполкома, дебюрократизации, работы с обращениями граждан и юридических лиц, контроля, делопроизводства, хозяйственно-технического обеспечения, правовой и протокольной деятельности.
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Назначены новые зампредседателя и управделами: Сергей Маслов и Николай Дедков.
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