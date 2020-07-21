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Какие сферы и проекты привлекли крупные польские бизнесы в Беларусь

21.07.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рейтинге «1000 Największych Firm w Polsce», который ежегодно публикует одно из самых влиятельных экономических изданий Польши Gazeta Finansowa, вошли десять компаний с активами и интересами на территории Беларуси. «Завтра твоей страны» изучило, какие сферы и проекты привлекли крупные польские бизнесы.


Фото: pixabay.com

На самом высоком месте в топ-1000 польских фирм — 32-м — оказался польский ритейлер LPP. По итогам деятельности в 2019 году доход этой компании составил 9 899 243 тысяч злотых. В 2016—2019 годах LPP работала на белорусском рынке через двух франчайзи, с помощью которых открыла несколько магазинов (Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito) в Минске и Гродно. В конце 2019 года из-за изменения стратегии франшизы были отозваны, а руководство LPP объявило, что заново выйдет на рынок в 2020 году напрямую. В качестве локации первых магазинов был выбран гродненский торгово-развлекательный центр Triniti. Но, судя по всему, пандемия внесла корректировки в планы — пока Triniti работает без этих брендов.

34-е место по полученному в прошлом году доходу (9 605 366 тыс. злотых) досталось одному из крупнейших польских банков Bank Pekao. В этом году он заключил кредитное соглашение по финансированию проекта в Беларуси — строительства многофункционального комплекса на месте бывшего Червенского рынка в Минске. В пуле с государственным Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Pekao выделяет на эти цели почти 57 млн евро. Кстати, генподрядчиком является польская компания Trasko-Invest, занимающая в рейтинге «1000 Największych Firm w Polsce» 464-ю строчку (602 942 тыс. злотых). Компания эта имеет опыт работы в Беларуси, правда, не только позитивный. 

В первую сотню крупнейших польских компаний входит национальный авиаперевозчик Polskie Linie Lotnicze LOT, который работает на белорусском рынке с 1990-х годов. Совокупный доход от услуг компании в 2019 году составил 7 368 478 тыс. злотых, что позволило LOT занять 52-е место.

Getin Holding, который принадлежит миллиардеру Лешеку Чарнецкому, пытается свернуть свой банковский бизнес в Беларуси. Недавно финансовая группа, занявшая 170-е место с доходом 2 049 977 тыс. злотых, выставила свою белорусскую дочку Idea Bank на продажу. По сообщению руководства Getin Holding, это делается ради спасения польского бизнеса и уже есть два предложения от потенциальных покупателей.

209-ю строчку в рейтинге заняла строительная компания Unibep, заработавшая в прошлом году 1 659 658 тыс. злотых. Ее строители работают на стройках Беларуси с начала 2010-х годов и поучаствовали в нескольких важных проектах. В их числе, например, минская гостиница «Виктория», построенная к чемпионату мира по хоккею-2014, торгово-развлекательный центр Triniti в Гродно и логистический комплекс под Оршей.

Также в рейтинг «1000 Największych Firm w Polsce» вошли компании Sanok Rubber Company (300-е место) и OT Logistiсs (312-е), реализующие инвестиционные проекты, соответственно, в СЭЗ «Брест» и СЭЗ «Гродноинвест». Первая выпускает уплотнители для бытовой техники, вторая строит логистический центр.

409-е место занял один из первых польских инвесторов в экономику независимой Беларуси. Это Fabryka Farb I Lakierow Sniezka, имеющая завод в Жодино.

В отдельную строку нужно выделить компанию Exide Technologies, в рейтинге она на 226-м месте. Это — польская дочка одноименной американской корпорации, которая инвестировала в завод аккумуляторов в Пинске и осуществляет оперативное управление им.

Что касается лидера «1000 Największych Firm w Polsce», то им на протяжении многих лет является Polski Koncern Naftowy Orlen. Его доход по итогам 2019 года составил 111 203 000 тыс. злотых.

В первую пятерку крупнейших польских компаний также вошли ретейлер Jeronimo Martins Polska, нефтегазовая компания PGNiG, энергетический конгломерат PGE и страховая группа PZU.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В рейтинге «1000 Największych Firm w Polsce», который ежегодно публикует одно из самых влиятельных экономических изданий Польши Gazeta Finansowa, вошли десять компаний с активами и...
 
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