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Двухуровневая квартира за $38 тысяч, и дом за $872. Что из жилья можно купить на конфискате

23.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Трешка» на проспекте Независимости в Минске, двухуровневая квартира в Бобруйске, и частный домик в Пинске. Что из конфискованного жилья выставляют на ближайшие аукционы в Торговом доме «Восточный»? Сделали для вас небольшую подборку.

Начнем, пожалуй, с квартир. На аукцион выставлена трёхкомнатная квартира на проспекте Независимости 185. Находится «трешка» на шестом этаже дома 2002 года постройки. Площадь квартиры – 108 квадратных метров. Начнется аукцион с суммы в 336.600 рублей, или $141.290 (здесь и далее курс Нацбанка от 22.07.2020). То есть квадратный метр без повышения цены будет стоить 3.116 рублей ($1.307).

Торги состоятся 6 августа в 15.00. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 33.660 рублей.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

Еще одна квартира продается в Бобруйске. Это двухуровневая «трешка» площадью 86 квадратных метров. Квартира без отделки, находится на 9-10 этаже дома 1989 года постройки по адресу: г. Бобруйск, ул. Максима Горького, д. 41. Начальная цена продажи 90.288 рублей ($37.899). То есть квадратный метр стоит 1.049 рублей ($440).

Аукцион намечен на 6 августа в 15.00. Для участия нужно внести задаток 9.028 рублей.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

Перейдем к жилым домам, которые уже готовы к заселению. В Бобруйском районе, Горбацевичском сельсовете, деревне Отрошковичи продается домик площадью 37,6 квадратных метров. Дом разбит на три комнаты и расположен на участке площадью 0,2500 га. Просят за этот домик 4.752 рублей ($1 994).

Торги пройдут 27 августа. Сумма задатка для участия - 475 рублей.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

В Пинском районе, Логишинском сельсовете, деревне Ковнятин продается частный дом площадью 75.8 квадратного метра. В комплект к домику идет деревянный сарай и земельный участок (продавец площадь не указал). Начальная цена продажи 2.079 рублей ($872). Цена квадратного метра – 27 рублей.

Аукцион запланирован на 6 августа в 15.00. Сумма задатка – 207 рублей.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

В Пинске на улице Молчанова продается небольшой домик площадью 47,7 квадратных метров. В комплекте идут кирпичный и дощатый сараи, остекленная рассадница и земельный участок площадью 0,0674 га. Начнется аукцион с суммы в 20.520 рублей ($8.613).

Торги пройдут 13 августа. Задаток для участия – 2.052 рублей.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

Еще один небольшой домик продается в Кличевском районе, Долговском сельсовете, деревне Долгое. Дом площадью Площадь 46.1 квадрантных метров расположен на земельном участке площадью 0,0514 га. В комплекте с домом идут 2 сарая и холодная пристройка. Продавец просит за этот лот 3.024 рублей ($1.269).

Аукцион запланирован также на 13 августа. Сумма задатка - 302 рубля.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

В Ивацевичском районе, Стайковском сельсовете, деревне Нехачево продается двухэтажный кирпичный дом площадью 60 квадратных метров. Правда состояние дома оставляет желать лучшего. Поэтому и начальная цена всего лишь 4.860 рублей ($2.040).

Аукцион пройдет 13 августа в 15.00. Сумма задатка 486 рублей.

Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате
Двухуровневая квартира за тысяч, и дом за 2. Что из жилья можно купить на конфискате

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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«Трешка» на проспекте Независимости в Минске, двухуровневая квартира в Бобруйске, и частный домик в Пинске. Что из конфискованного жилья выставляют на ближайшие...
 
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