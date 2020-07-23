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Двухуровневая квартира за $38 тысяч, и дом за $872. Что из жилья можно купить на конфискате
23.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Трешка» на проспекте Независимости в Минске, двухуровневая квартира в Бобруйске, и частный домик в Пинске. Что из конфискованного жилья выставляют на ближайшие аукционы в Торговом доме «Восточный»? Сделали для вас небольшую подборку.
Начнем, пожалуй, с квартир. На аукцион
Торги состоятся 6 августа в 15.00. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 33.660 рублей.
Еще одна квартира
Аукцион намечен на 6 августа в 15.00. Для участия нужно внести задаток 9.028 рублей.
Перейдем к жилым домам, которые уже готовы к заселению. В Бобруйском районе, Горбацевичском сельсовете, деревне Отрошковичи
Торги пройдут 27 августа. Сумма задатка для участия - 475 рублей.
В Пинском районе, Логишинском сельсовете, деревне Ковнятин
Аукцион запланирован на 6 августа в 15.00. Сумма задатка – 207 рублей.
В Пинске на улице Молчанова
Торги пройдут 13 августа. Задаток для участия – 2.052 рублей.
Еще один небольшой домик
Аукцион запланирован также на 13 августа. Сумма задатка - 302 рубля.
В Ивацевичском районе, Стайковском сельсовете, деревне Нехачево
Аукцион пройдет 13 августа в 15.00. Сумма задатка 486 рублей.
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«Трешка» на проспекте Независимости в Минске, двухуровневая квартира в Бобруйске, и частный домик в Пинске. Что из конфискованного жилья выставляют на ближайшие...
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