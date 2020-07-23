Двухуровневая квартира за $38 тысяч, и дом за $872. Что из жилья можно купить на конфискате

Начнем, пожалуй, с квартир. На аукцион выставлена трёхкомнатная квартира на проспекте Независимости 185. Находится «трешка» на шестом этаже дома 2002 года постройки. Площадь квартиры – 108 квадратных метров. Начнется аукцион с суммы в 336.600 рублей, или $141.290 (здесь и далее курс Нацбанка от 22.07.2020). То есть квадратный метр без повышения цены будет стоить 3.116 рублей ($1.307).

Торги состоятся 6 августа в 15.00. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 33.660 рублей.