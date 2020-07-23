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Массовая жатва продолжается в Беларуси. Общий каравай сейчас весит более полумиллиона тонн
23.07.2020 08:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT62 тысячи из них - от Минской области. В центральном регионе убрали около трех процентов площадей. По общему намолоту лидирует Клецкий район - это более 16 тысяч тонн, затем идут Несвижский и Солигорский. А вот по урожайности возглавил рейтинг Дзержинский район. Зерновые там дают по 73 центнера с гектара. В тройке также Минский и Несвижский. К слову, сейчас в Минской области три экипажа-тысячника. Два из них - из хозяйства "Кухчицы" - это в Клецком районе. Также тысячный рубеж преодолели в Солигорском.
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62 тысячи из них - от Минской области. В центральном регионе убрали около трех процентов площадей. По общему намолоту лидирует Клецкий район - это более 16 тысяч тонн,...
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