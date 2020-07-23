Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовая жатва продолжается в Беларуси. Общий каравай сейчас весит более полумиллиона тонн 62 тысячи из них - от Минской области. В центральном регионе убрали около трех процентов площадей. По общему намолоту лидирует Клецкий район - это более 16 тысяч тонн,...

62 тысячи из них - от Минской области. В центральном регионе убрали около трех процентов площадей. По общему намолоту лидирует Клецкий район - это более 16 тысяч тонн, затем идут Несвижский и Солигорский. А вот по урожайности возглавил рейтинг Дзержинский район. Зерновые там дают по 73 центнера с гектара. В тройке также Минский и Несвижский. К слову, сейчас в Минской области три экипажа-тысячника. Два из них - из хозяйства "Кухчицы" - это в Клецком районе. Также тысячный рубеж преодолели в Солигорском.