Загородная недвижимость: несмотря на пиковое предложение, цены в объявлениях в июне выросли

Предложение на рынке загородной недвижимости растёт шестой месяц подряд. В июне число выставленных на продажу объектов достигло 7.8 тысяч (+0.4%), что является новым историческим максимумом.

Наиболее существенный рост конкуренции наблюдался у домов, построенных до 2010 года (+2.7%), а также участков (+1.9%) и недостроенных домов (+1.5%). Дач, которые этим летом являются наиболее ходовым товаром, в июне стало меньше на 6.5%.

За последний год на Логойском направлении стало продаваться на 11.5% больше объектов. Сокращение предложение отмечено лишь на Брестском (-4.9%) и Слуцком (-0.3%) направлениях.