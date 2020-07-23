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Загородная недвижимость: несмотря на пиковое предложение, цены в объявлениях в июне выросли
23.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Предложение на рынке загородной недвижимости растёт шестой месяц подряд. В июне число выставленных на продажу объектов достигло 7.8 тысяч (+0.4%), что является новым историческим максимумом.
Наиболее существенный рост конкуренции наблюдался у домов, построенных до 2010 года (+2.7%), а также участков (+1.9%) и недостроенных домов (+1.5%). Дач, которые этим летом являются наиболее ходовым товаром, в июне стало меньше на 6.5%.
По опыту прошлых лет во втором полугодии предложение
Покупательская активность в Минском районе по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 15%, а в соседних с ним районах снизилась на те же 15%.
На данный момент спрос на загородную недвижимость отстает от уровня прошлого года на 29%. Единственным сегментом, где покупательская активность остаётся достаточно высокой, являются дачи.
Июнь обошелся без снижения цен, чего на загородном рынке жилья не наблюдалось уже очень давно. Сильнее всего цены выросли на дома и участки, для дач июнь прошел без изменений.
Положительная динамика преобладала вблизи столицы, у объектов на расстоянии более 25 километров от МКАД чаще встречалось снижение цен.
Ситуация с продажей домов в Минске несколько отличается от того, что происходит за городом. Количество домов, выставленных на продажу в черте Минска, за месяц выросло на 2.5%. На фоне роста предложения средняя цена на дома в июне снизилась на 1.6%. На данный момент она составляет 1049 $ за квадратный метр.
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Рынок загородной недвижимости к началу лета достиг своей пиковой активности. И хотя в продаже находится рекордное число объектов, продавцы не торопятся снижать...
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