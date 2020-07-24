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Курсы валют на 24 июля
24.07.2020 10:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел. И на это утро: доллар - 2 рубля 39 копеек, евро - 2 рубля 76 копеек и 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских.
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Доллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел. И на это утро: доллар - 2 рубля 39 копеек, евро - 2 рубля 76 копеек и 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских.
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