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Курсы валют на 24 июля

24.07.2020 10:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел. И на это утро: доллар - 2 рубля 39 копеек, евро - 2 рубля 76 копеек и 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских.
 
 
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Доллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел. И на это утро: доллар - 2 рубля 39 копеек, евро - 2 рубля 76 копеек и 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских.
 
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