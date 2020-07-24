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Австрийская компания Kapsch TrafficCom создаст в Беларуси Центр управления движением
24.07.2020 10:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАвстрийская компания создаст в Беларуси Центр управления движением. Это предусмотрено проектом "Модернизация транзитного коридора", который финансируется Международным банком реконструкции и развития. Центр будет собирать сведения об опасных дорожных условиях, происшествиях и аварийных ситуациях в реальном времени. Данные также предоставят водителям и обслуживающим службам. Цель проекта - улучшить транспортное сообщение, усовершенствовать трансграничную торговлю и повысить безопасность на отдельных участках автомобильной дороги транзитного коридора М6.
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Австрийская компания создаст в Беларуси Центр управления движением. Это предусмотрено проектом "Модернизация транзитного коридора", который финансируется...
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