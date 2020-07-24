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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министр Роман Головченко посетил Белорусский металлургический завод Снизить издержки и повысить эффективность производства. Такие задачи сегодня поставил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Завод...

Снизить издержки и повысить эффективность производства. Такие задачи сегодня поставил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Завод возвращается к привычному режиму работы. Уже в июле здесь ожидают рост объемов выплавки стали и главное - положительную динамику по экспорту и полученной выручке. На предприятии отметили: потери были связаны с пандемией и ее экономическими последствиями. Главный рынок для завода - европейский. Потребители Старого Света либо снижали объемы закупок, либо вообще ставили на паузу действующие контракты. Несмотря на такую пассивность, производство не останавливали. За полгода на экспорт поставили более 80% выпущенной металлопродукции. В географии - почти полсотни стран, в том числе - Азии и Африки.И сегодня премьер пообщался с коллективом БМЗ. Среди тем - как будущее предприятия и белорусской промышленности в целом, так и вопросы, близкие каждому: цены на электроэнергию и строительство с господдержкой.