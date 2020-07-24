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Премьер-министр Роман Головченко посетил Белорусский металлургический завод
24.07.2020 20:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСнизить издержки и повысить эффективность производства. Такие задачи сегодня поставил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Завод возвращается к привычному режиму работы. Уже в июле здесь ожидают рост объемов выплавки стали и главное - положительную динамику по экспорту и полученной выручке. На предприятии отметили: потери были связаны с пандемией и ее экономическими последствиями. Главный рынок для завода - европейский. Потребители Старого Света либо снижали объемы закупок, либо вообще ставили на паузу действующие контракты. Несмотря на такую пассивность, производство не останавливали. За полгода на экспорт поставили более 80% выпущенной металлопродукции. В географии - почти полсотни стран, в том числе - Азии и Африки.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "На предприятии сложились очень неплохие технологические переделы. И то, что мы сейчас видим, участки, которые заточены на экспорт, причем на экспорт в Евросоюз. Это показательно, что будущее есть у предприятия. Надо экономически найти пути, как оптимизировать расходы, как увеличить операционную прибыль".
И сегодня премьер пообщался с коллективом БМЗ. Среди тем - как будущее предприятия и белорусской промышленности в целом, так и вопросы, близкие каждому: цены на электроэнергию и строительство с господдержкой.
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Снизить издержки и повысить эффективность производства. Такие задачи сегодня поставил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Завод...
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