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В Могилеве открывается жесткий дискаунтер, который хочет потеснить российские
24.07.2020 18:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый «Грошык» в Могилеве откроют завтра, 25 июля, на улице Якубовского около обувной фабрики. Это жесткий дискаунтер предприятия «Евроторг». Собственно, он и будет находится в том же помещении, где ранее были магазин «Евроопт», потом — «Бруснічка», «Хит», и вот теперь — «Грошык». Почти все пространство в магазине занимает торговый зал.
Дискаунтер будет работать без выходных с 09.00 до 22.00. В нем будут мясной, рыбный, молочный отделы, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, хозяйственные и детские товары, а также зоотовары.
Магазин занимает площадь около тысячи «квадратов», и большую ее часть будет занимать торговый зал с 1200 наименованиями товаров.
В день открытия бананы будут продавать по 1,99 руб. за кг, арбуз — 89 коп., персики — 2,79 рубля, рыба минтай — 4,59 руб., колбасу «Сервелат Барбадос» — 9,69 руб. за 1 кг. Полукилограммовая пачка кофе Standard будет стоить 4,99 рубля, чай черный Tess — 5,59 руб. за 100 пакетиков. Стоимость средства для стирки Persil — 4,99 рубля за 10 капсул, шампуня Head&Shoulders, — 5,99 руб. за 400 мл, стирального порошка Milis производства Чехии — 11,99 руб. за 9 кг.
Что за «Грошык»?
Управляющая компания «Грошыка»
Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним,
«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.
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