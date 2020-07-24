В Могилеве открывается жесткий дискаунтер, который хочет потеснить российские

Источник материала: Tut.by

Первый «Грошык» в Могилеве откроют завтра, 25 июля, на улице Якубовского около обувной фабрики. Это жесткий дискаунтер предприятия «Евроторг». Собственно, он и будет находится в том же помещении, где ранее были магазин «Евроопт», потом — «Бруснічка», «Хит», и вот теперь — «Грошык». Почти все пространство в магазине занимает торговый зал.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дискаунтер будет работать без выходных с 09.00 до 22.00. В нем будут мясной, рыбный, молочный отделы, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, хозяйственные и детские товары, а также зоотовары.

Магазин занимает площадь около тысячи «квадратов», и большую ее часть будет занимать торговый зал с 1200 наименованиями товаров.

В день открытия бананы будут продавать по 1,99 руб. за кг, арбуз — 89 коп., персики — 2,79 рубля, рыба минтай — 4,59 руб., колбасу «Сервелат Барбадос» — 9,69 руб. за 1 кг. Полукилограммовая пачка кофе Standard будет стоить 4,99 рубля, чай черный Tess — 5,59 руб. за 100 пакетиков. Стоимость средства для стирки Persil — 4,99 рубля за 10 капсул, шампуня Head&Shoulders, — 5,99 руб. за 400 мл, стирального порошка Milis производства Чехии — 11,99 руб. за 9 кг.

Что за «Грошык»?

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме , потом в Гомеле. Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.