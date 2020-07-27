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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства ОАО "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производственных мощностей. Об этом шла речь с председателем Комитета госконтроля во время его посещения...

ОАО "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производственных мощностей. Об этом шла речь с председателем Комитета госконтроля во время его посещения предприятия. Иван Тертель ознакомился с производством стекла, изучил рынки сбыта и перспективы развития. Обострившаяся из-за пандемии ситуация на мировом рынке и закрытие границ отразились на работе завода. За время ограниченных отгрузок специалисты проводили мониторинг стекольного рынка, обозначали круг потенциальных партнеров и работали над наполнением портфеля заказов, и сегодня готовы оперативно реагировать на возрастающий спрос и наращивать объемы производства. Более 75 % продукции "Гомельстекло" отправляется на экспорт. Основные партнеры - Украина и Россия.Иван Тертель встретился с коллективом «Гомельстекло», обсудили работу предприятия и ситуацию в регионе в целом.