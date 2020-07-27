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"Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства
27.07.2020 19:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОАО "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производственных мощностей. Об этом шла речь с председателем Комитета госконтроля во время его посещения предприятия. Иван Тертель ознакомился с производством стекла, изучил рынки сбыта и перспективы развития. Обострившаяся из-за пандемии ситуация на мировом рынке и закрытие границ отразились на работе завода. За время ограниченных отгрузок специалисты проводили мониторинг стекольного рынка, обозначали круг потенциальных партнеров и работали над наполнением портфеля заказов, и сегодня готовы оперативно реагировать на возрастающий спрос и наращивать объемы производства. Более 75 % продукции "Гомельстекло" отправляется на экспорт. Основные партнеры - Украина и Россия.
Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси: "Есть где необходимо подставить плечо государству, для этого у нас имеются все необходимые инструменты. Решения будут приняты, связанные с повышением конкурентоспособности, связанные с тем, чтобы повысить эффективность через призму понижения стоимости энергоносителей, через вопросы поддержки государством по определенным рынкам".
Иван Тертель встретился с коллективом «Гомельстекло», обсудили работу предприятия и ситуацию в регионе в целом.
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ОАО "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производственных мощностей. Об этом шла речь с председателем Комитета госконтроля во время его посещения...
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