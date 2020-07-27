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Колесникова попросила белорусов стать поручителями по изменению меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико
27.07.2020 20:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова попросила белорусов стать поручителями по изменению меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико. Свою просьбу она озвучила во время
— Чтобы стать поручителем для изменения меры пресечения необходимо заполнить заявление и отнести его в КГБ, — сказала Колесникова.
Виктор и Эдуард Бабарико до сих пор находятся в СИЗО КГБ. Ранее адвокаты Виктора Бабарико уже
Во время стрима Мария Колесникова также рассказала о поездках по стране. За последнюю неделю объединенный штаб посетил 11 городов и, по словам Колесниковой, в обществе есть запрос на обсуждение проблем каждого региона.
— Мы видели людей абсолютно разных возрастов: от детей до людей элегантного возраста. Для нас было большим удивлением, как много людей нас поддерживают. Для нас это самое яркое впечатление — как белорусы рады и счастливы встречать нас, как мы рады и счастливы видеть вас, меня переполняет чувство любви к вам, белорусы, — сказала Колесникова.
Она поблагодарила всех организаторов, волонтеров, помогающих в поездках, и руководство городов, куда приезжал объединенный штаб.
— Мы встречали только понимание и уважение к тому, что мы делаем. Нас в чем-то защищали органы милиции, они заботились о нашем спокойствии, мы это ценим и благодарны за это, — сказала Колесникова.
Представитель штаба Бабарико добавила, что пикеты на этой неделе с ее участием и участием Светланы Тихановской и Вероники Цепкало пройдут в Бресте, Гродно, городах Брестской и Гродненской областей и в Минске.
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Колесникова попросила белорусов стать поручителями по изменению меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико
Ранее адвокаты Виктора Бабарико подали ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест.
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