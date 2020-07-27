Старший - бизнесмен, младший - министр. Лукашенко больше узнал о братьях Караниках

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко побывал на одном из современных предприятий по переработке молока — «Несвижском заводе детского питания». Экскурсию для президента провел председатель совета директоров завода Александр Караник, старший брат министра здравоохранения Беларуси.



Александр Лукашенко и Александр Караник (справа). Фото: пресс-служба президента

Завод в Минской области начал в 2013 году строить белорусский бизнесмен Андрей Павловский, бывший в то время сенатором от Гродненской области. Однако, как утверждают участники рынка, после истории с задержанием Павловский отошел от проекта.

Сейчас заводом управляют бывшие владельцы и топ-менеджеры российского «Юнимилка», на базе которого свой бизнес в СНГ развивает французский «Данон». В 2011 году совладелец «Юнимилка» Андрей Бесхмельницкий уехал из России и на базе двух заводов, купленных в Латвии, начал строить молочный холдинг Food Union, который сейчас представлены в 9 странах. В Беларуси Food Union также владеет фабрикой мороженого в Гомеле.

Как рассказал Александр Караник, объем инвестиций в несвижский завод составил 95 млн евро, в том числе около 40 млн евро банковских кредитов, оставшаяся часть — средства Food Union.

Сейчас завод, на котором трудятся 223 человека, загружен примерно на 60%, то есть перерабатывает около 270 тонн молока в сутки. Выйти на проектную мощность в 500 тонн молока планируется к 2023 году.

В настоящее время 96% продукции НЗДП (молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки) производится для крупнейшего российского сетевика Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Лишь небольшая часть продукции поставляется в белорусские магазины. Прорабатывается возможность поставки в Китай и страны Евросоюза, сказал Караник.

Александр Лукашенко посетил перерабатывающие цеха, ознакомился с технологическим процессом, финансово-экономическими показателями деятельности предприятия, сообщает пресс-служба президента.

Александр Караник обратил внимание, что завод был построен с нуля на пустующей территории, и вспомнил, как президент когда-то, обращаясь к частному бизнесу, говорил, что гораздо легче претендовать на приватизацию предприятий, но если ты действительно бизнесмен, нужно попробовать показать себя в «чистом поле». «Вот мы и показали», — сказал руководитель предприятия. Он отметил, что, как в любом коммерческом проекте, были риски, но они несопоставимы с тем, насколько более ответственные решения приходится принимать на уровне руководства страны. «Это вам нельзя ошибаться», — заметил он в беседе с президентом.

Александр Лукашенко согласился, что на посту главы государства ошибки дорого стоят, потому те или иные решения должны быть выверены, хоть в правительстве порой и подталкивают к определенному риску.

— Да, риски надо, но надо понимать, что ошибка дорого стоит. Если у тебя есть труба, которая нефть качает, ты спишь, а она качает, и деньги получаешь, тогда можно рискнуть, есть деньги, что вернуть, — заметил Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента

Еще один диалог между Лукашенко и Караником приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Я военно-медицинскую академию заканчивал в Ленинграде, — сказал Караник.

— А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата, — отметил Лукашенко.

Председатель совета директоров НЗДП Алекскандр Караник является братом министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника. В начале 2000-х он возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, а потом ушел в бизнес, откликнувшись на предложение местных предпринимателей. Более 10 лет назад Александр Караник возглавил белорусских офис «Юнимилка». После ухода из этой компании стал председателем совета директоров Несвижского завода детского питания и получил 30% долю компании, но около года назад вышел из состава участников, заверили на предприятии.