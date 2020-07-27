Посол России предложил Москве и Минску провести инвентаризацию интеграционных дорожных карт

Источник материала: Tut.by

России и Беларуси необходимо провести инвентаризацию интеграционных дорожных карт, сконцентрировав внимание на экономической интеграции и убрав ненужную политизацию процесса. Об этом заявил в понедельник журналистам посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Переговоры, которые провели [премьер-министр РФ] Михаил Владимирович Мишустин и [премьер-министр Беларуси] Роман Александрович Головченко в Москве 14 июля и в Минске 17 июля, подтверждают взаимную высокую заинтересованность сторон. Вопрос в том, что надо садиться за стол переговоров и разговаривать, вести инвентаризацию интеграционных дорожных карт и видеть реальную перспективу, — отметил посол.

Мезенцев считает, что в этом направлении надо «проявлять волю, напористость», действовать «без опаски и излишней и ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства».

— Единая промышленная, сельскохозяйственная политика, налоговая политика, единая политика проведения научных исследований, прикладных разработок — это все может быть вне политической компоненты и каких бы то ни было угроз суверенитету и независимости России и Беларуси. Это может быть важнейшим конкурентным преимуществом для двух стран, — сказал посол.

По словам Мезенцева, стратегия [интеграции] была проговорена и представлена президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

— Практически все было согласовано, нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков, еще раз передоговариваться и идти вперед, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что ему неизвестно о том, сохраняются ли планы создания наднациональных органов в рамках Союзного государства.

— В этом обновленном пакете я не слышал, чтобы кто-то поднимал тему наднациональных органов. Давайте мы займемся экономической интеграцией, посмотрим внимательно на потенциал Союзного договора, предъявим результаты договоренностей, предъявим первые итоги совместной практической работы. Я думаю, что тот пакет дорожных карт, по абсолютному большинству которых достигнуты реальные договоренности, часть из которых требует доработки, — это огромный потенциал, который на этом этапе, на мой взгляд, дополнений не требует, — добавил посол.

Созданная по инициативе президентов Беларуси и России межправительственная рабочая группа по интеграции к концу минувшего года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Стороны пока не пришли к компромиссу по картам, связанным с вопросами нефти, газа и налоговой политики.