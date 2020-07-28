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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебском районе появился современный производственный участок для доработки и хранения урожая Здесь применяют передовые в сельском хозяйстве технологии. Урожай на участок, а сейчас это рапс и пшеница, поступает с поля. Зерно сушат, очищают, распределяют на...

Здесь применяют передовые в сельском хозяйстве технологии. Урожай на участок, а сейчас это рапс и пшеница, поступает с поля. Зерно сушат, очищают, распределяют на хранение по видам. В течение года его будут использовать для производства комбикормов. Также комплекс включает линию по переработке масличных культур. Процесс полностью автоматизирован. Все необходимые параметры оператор видит на мониторе компьютера. В сутки линия способна переработать более 20 тонн семян или бобов.Ольга Баско, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики:Важный для АПК региона комплекс возвели и в деревне Яновичи. Он включает зерносушильные объекты и хранилище на 15 тысяч тонн зерновых культур.