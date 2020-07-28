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В Витебском районе появился современный производственный участок для доработки и хранения урожая

28.07.2020 21:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

 Здесь применяют передовые в сельском хозяйстве технологии. Урожай на участок, а сейчас это рапс и пшеница, поступает с поля. Зерно  сушат, очищают, распределяют на хранение по видам. В течение года его будут использовать для производства комбикормов. Также комплекс включает  линию по переработке масличных культур. Процесс полностью автоматизирован. Все необходимые параметры  оператор видит на мониторе компьютера. В сутки  линия способна переработать более 20 тонн семян или бобов.

Ольга Баско, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики: "Мы имеем возможность перерабатывать маслосемена рапса, бобы сои. Получаем масло холодного, двухступенчатого отжима и жмых, который в последующем также идет на переработку в комбикорма для вскармливания птиц и крупнорогатого скота".

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: “Задача стоит не только вырастить, собрать, сохранить, но и продать по нужной самой выгодной для аграриев цене. Это такая комплексная задача, и все должны участвовать. От комбайнера и агранома до маркетологов, которые торгуют зерном, комбикормом. Это наша вся общая задача”.

Важный для АПК региона комплекс возвели и в деревне Яновичи. Он включает зерносушильные объекты и хранилище на 15 тысяч тонн зерновых культур.

 
 
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 Здесь применяют передовые в сельском хозяйстве технологии. Урожай на участок, а сейчас это рапс и пшеница, поступает с поля. Зерно  сушат, очищают, распределяют на...
 
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