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В Витебском районе появился современный производственный участок для доработки и хранения урожая
28.07.2020 21:54 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗдесь применяют передовые в сельском хозяйстве технологии. Урожай на участок, а сейчас это рапс и пшеница, поступает с поля. Зерно сушат, очищают, распределяют на хранение по видам. В течение года его будут использовать для производства комбикормов. Также комплекс включает линию по переработке масличных культур. Процесс полностью автоматизирован. Все необходимые параметры оператор видит на мониторе компьютера. В сутки линия способна переработать более 20 тонн семян или бобов.
Ольга Баско, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики: "Мы имеем возможность перерабатывать маслосемена рапса, бобы сои. Получаем масло холодного, двухступенчатого отжима и жмых, который в последующем также идет на переработку в комбикорма для вскармливания птиц и крупнорогатого скота".
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: “Задача стоит не только вырастить, собрать, сохранить, но и продать по нужной самой выгодной для аграриев цене. Это такая комплексная задача, и все должны участвовать. От комбайнера и агранома до маркетологов, которые торгуют зерном, комбикормом. Это наша вся общая задача”.
Важный для АПК региона комплекс возвели и в деревне Яновичи. Он включает зерносушильные объекты и хранилище на 15 тысяч тонн зерновых культур.
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Здесь применяют передовые в сельском хозяйстве технологии. Урожай на участок, а сейчас это рапс и пшеница, поступает с поля. Зерно сушат, очищают, распределяют на...
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