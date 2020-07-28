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Оплата труда, перспективы развития предприятия и новые рынки сбыта

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ посетил губернатор Минской области Оплата труда, перспективы развития предприятия и новые рынки сбыта Сегодня БелАЗ посетил губернатор Минской области. На встрече с коллективом Александр Турчин...

Сегодня БелАЗ посетил губернатор Минской области. На встрече с коллективом Александр Турчин сообщил, что зарплата работников предприятия в течение 1,5-2 лет должна вырасти до 2 000 рублей. Губернатор также отметил, что люди, работающие на заводе, знают свои задачи и нацелены на результат. Сейчас необходимо расширять номенклатуру и линейку продукции - это позволит выйти на новые рынки сбыта. Новая модель белорусского промышленного гиганта должна увидеть свет уже в ближайшее время.На встрече с коллективом предприятия поднимались и актуальные для жителей Жодино вопросы. В их числе - установка компьютерного томографа, строительство бассейна, а также продолжение реконструкции дороги Р53 до Борисова.