|
БелАЗ посетил губернатор Минской области
28.07.2020 21:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Оплата труда, перспективы развития предприятия и новые рынки сбытаСегодня БелАЗ посетил губернатор Минской области. На встрече с коллективом Александр Турчин сообщил, что зарплата работников предприятия в течение 1,5-2 лет должна вырасти до 2 000 рублей. Губернатор также отметил, что люди, работающие на заводе, знают свои задачи и нацелены на результат. Сейчас необходимо расширять номенклатуру и линейку продукции - это позволит выйти на новые рынки сбыта. Новая модель белорусского промышленного гиганта должна увидеть свет уже в ближайшее время.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: “Специфика работы БелАЗа напрямую зависит от состояния дел в горнодобывающей отрасли в мире. Поэтому, вот эта цикличность работы предприятия, обязательно, через определенный промежуток времени, присутствуют спады в работе. Да, этот цикл пройдет, и начинается период восстановительного роста. Мы понимаем, что уже со второго полугодия, с августа-сентября, начнется постепенный рост, который будет продолжен в 2020 году”.
Петр Пархомчик, Министр промышленности Беларуси: "В сентябре появится самосвал грузоподъемностью 90 тонн на аккумуляторных батареях. Это первый опыт в горной промышленности. И пока у наших конкурентов такого нет карьерного самосвала. Да, у японцев есть самосвал такой, они тоже его катают, но он немного меньше по грузоподъемности - 55-60 тонн".
На встрече с коллективом предприятия поднимались и актуальные для жителей Жодино вопросы. В их числе - установка компьютерного томографа, строительство бассейна, а также продолжение реконструкции дороги Р53 до Борисова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оплата труда, перспективы развития предприятия и новые рынки сбыта Сегодня БелАЗ посетил губернатор Минской области. На встрече с коллективом Александр Турчин...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)