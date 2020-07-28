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БелАЗ посетил губернатор Минской области

28.07.2020 21:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Оплата труда, перспективы развития предприятия и новые рынки сбыта

Сегодня БелАЗ посетил губернатор Минской области. На встрече с коллективом  Александр Турчин сообщил, что зарплата работников предприятия в течение 1,5-2 лет должна вырасти до 2 000 рублей. Губернатор также отметил, что люди, работающие на заводе, знают свои задачи и нацелены на результат. Сейчас необходимо расширять номенклатуру и линейку продукции - это позволит выйти на новые рынки сбыта. Новая модель белорусского промышленного гиганта должна увидеть свет уже в ближайшее время. 

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: “Специфика работы БелАЗа напрямую зависит от состояния дел в горнодобывающей отрасли в мире. Поэтому, вот эта цикличность работы предприятия, обязательно, через определенный промежуток времени, присутствуют спады в работе. Да, этот цикл пройдет, и начинается период восстановительного роста. Мы понимаем, что уже со второго полугодия, с августа-сентября, начнется постепенный рост, который будет продолжен в 2020 году”. 

Петр Пархомчик, Министр промышленности Беларуси: "В сентябре появится самосвал грузоподъемностью 90 тонн на аккумуляторных батареях. Это первый опыт в горной промышленности. И пока у наших конкурентов такого нет карьерного самосвала. Да, у японцев есть самосвал такой, они тоже его катают, но он немного меньше по грузоподъемности - 55-60 тонн". 

На встрече с коллективом предприятия поднимались и актуальные для жителей Жодино вопросы. В их числе - установка компьютерного томографа, строительство бассейна, а также продолжение реконструкции дороги Р53 до Борисова.

 
 
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Оплата труда, перспективы развития предприятия и новые рынки сбыта Сегодня БелАЗ посетил губернатор Минской области. На встрече с коллективом  Александр Турчин...
 
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