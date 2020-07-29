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"А вам бы понравилось идти домой и видеть надгробную плиту?" Жильцы дома на ул. Тимошенко в Минске против магазина памятников на первом этаже
29.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жильцы дома на ул. Тимошенко, 8 в Минске восстали против того, чтобы на первом этаже здания в коммерческом помещении открывался филиал компании «РитуалГранит». Чуть позднее выяснилось, что претензии у минчан более конкретные — жильцов смущает тот факт, что представители компании начали укладывать плитку на фасад здания без официального разрешения от товарищества собственников. Разбиралась в ситуации журналист Realt.by.
Жильцы дома: «Если у них будут вот эти памятники, то я не хочу»
Жители этого дома недавно узнали, что в коммерческом помещении на первом этаже будет размещаться филиал компании по изготовлению изделий из мрамора и гранита под названием "РитуалГранит". Причем многие узнали об этом уже постфактум, когда компания приступила к оформлению фасада здания темно-серой плиткой. В итоге большинство жильцов оказались против такого положения дел.
В товариществе собственников на данный момент находятся около 770 человек. В конце прошлой недели состоялась встреча представителей компании, членов правления и и.о. председателя правления. По словам членов правления, жильцы настроены резко против:
— Мы бы с удовольствием хотели, чтобы в нашем доме открыли кофейню или магазин цветов — все, что угодно, но позитивное. Сегодня мне не хочется идти домой и видеть на окнах надгробную плиту и надпись: «Закажи памятник». А вам бы такое понравилось? — уточнила член правления Екатерина. — Кроме того, они стали облицовывать черной плиткой фасад — это некрасиво.
К нам обратилась жительница квартиры, окна веранды которой выходят как раз на фасад здания со стороны этого помещения. Она говорит: «Я каждый день сижу и пью кофе на веранде, а теперь у меня тут «закажи памятник» и надгробья. Пожалейте меня. Раньше тут была стоматология и я думала, что мне что-то сильно жужжит. Так вот я теперь поняла, что мне ничего не жужжит».
Во время разговора член правления товарищества собственников Екатерина несколько раз уточнила, что товарищество собственников не против именно деятельности компании (потому что по законодательству она имеет право открывать такой магазин на первом этаже жилого здания), а основные претензии касаются того факта, что был изменен фасад здания без необходимых согласований.
Товарищество настаивает, чтобы компания вернула фасад здания в первоначальный вид: убрать плитку, заново оштукатурить стены, подобрав цвета.
— Больше всего вопросов к колоннам, которые они испортили. Я не представляю, как вот это восстановить. В нашем общедомовом чате вчера была более 300 сообщений от жильцов, и не было ни одного, кто был бы «за» такой фасад здания. Выборка, конечно, нерепрезентативная, но более 82% опрошенных были против и такой деятельности, и лишь 17% были «за».
— Мы будем изучать законодательство. В законодательстве есть пункт, в котором компаниям, которые делают изделия из гранита (мойки, столешницы, памятники), можно размещаться на первом этаже жилого здания. Но здесь акцент сделан на памятниках, везде слово «ритуал».
Да и дело не только в этом. Я не хочу видеть под окнами памятники и черный фасад, не хочу, чтобы мой ребенок мимо этого ходил. Пусть это будет в любом отдельном помещении, но не в моем доме или дворе.
— Если есть возможность, чтобы они не открывались, то я бы не хотела, чтобы они здесь были. Если у них будут вот эти памятники, то я не хочу. У каждого свой бизнес, но этот я не хочу, — рассказала Екатерина. — Другой вопрос, насколько это законно: нам запрещать такую деятельность. Насколько я знаю, мы не можем. Но настаивать на том, чтобы вернули фасад, мы можем. Люди не хотят этого не только потому, что они конструктивно что-то меняют, делают что-то такое, что не положено, с этим зданием, но и потому, что это все несет негативный оттенок. Может быть, если бы они положили бежевую плитку, этого бы никто не заметил. Здесь же все такое черное, плюс надпись «РитуалГранит» — сразу отсылка к памятникам. К тому же у них на все окно мемориальная плита и надпись «Закажи памятник». А вот вы бы хотели такое?
Представитель компании «РитуалГранит»: «Грустно понимать, что люди не видят разницы между увековечиванием памяти близких в виде произведения искусства и продажей ритуальных принадлежностей»
Представитель компании несколько раз обращала внимание, что «РитуалГранит» занимается не только изготовлением памятников, но и других изделий из натурального гранита – столешниц, раковин, тротуарной плитки, малых архитектурных форм и т.д. Однако в минском филиале на Тимошенко значительная часть помещения отведена именно под элементы из натурального камня для оформления захоронений.
— Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» — это первая и активно развивающаяся сеть офисов по созданию и продаже изделий из натурального камня в Республике Беларусь,— рассказала помощник учредителя группы компаний «АвтоТрейдЛизинг» Анастасия Покидько. — На сегодняшний день успешно функционируют филиалы в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Минске. Мы гордимся тем, что имеем собственное производство в Заславле, которое позволяет не штамповать однотипные формы, а создавать настоящее искусство из природных материалов.
Не стоит заблуждаться, что это только черные памятники. Мы изготавливаем столешницы, камины, лестницы, стойки-ресепш и входные группы. Недавно, в Бресте, восстановили купол в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, беремся за реконструкцию военных мемориалов и парковых зон. А если и создаем памятники, то это не безликие монолиты, а эксклюзивные мемориальные комплексы со скульптурами и сложными формами.
Компания постоянно развивается, и когда возникла необходимость в открытии нового офиса, то мы руководствовались давно утвержденными критериями по поиску помещений - возможность размещения презентабельной наружной рекламы, большие панорамные окна, размещение на улице с высоким трафиком. Тимошенко, 8 – идеальный вариант. К тому же, мы сразу нашли общий язык с собственником, ни в коем случае не скрывали сферу деятельности.
Грустно понимать, что в XXI веке люди до сих пор не видят разницы между увековечиванием памяти наших близких в виде произведения искусства (то, что мы называем памятником) и продажей ритуальных принадлежностей. Мы не первый год боремся с этим стереотипом. У нас не продаются гробы, венки и другие аксессуары. И никогда такая категория товаров не появится здесь. У нас совершенно другой профиль и уровень предоставления услуг.
Основной аргумент представителей компании в отношении уже уложенной плитки: фасад дома до этого был в плачевном состоянии, повсюду были подтеки и трещины и выглядел вход в их салон непрезентабельно.
— Изначально, когда мы приехали знакомиться с помещением, я показала председателю макеты того, что мы планируем сделать, — рассказала ведущий специалист по рекламе «РитуалГранит» Мария. — Стены имели совершенно удручающий вид и требовали явного обновления, чтобы соответствовать уровню нашего салона. Мы рассказали о планах облицевать стены и убрать подтеки, показали запланированную вывеску. Разрешение на оформление вывески запрошено в «Минскрекламе», все согласования были получены.
Параллельно было подготовлено письмо в товарищество, чтобы мы могли приступить к монтажу стен. Его мы оставили для председателя в среду 22 июля.
К работам по монтажу фасада мы приступили 23 июля. Вскоре мне позвонили и сказали, что ремонт необходимо остановить, потому что жильцы были против. Естественно, весь процесс был заморожен до выяснения обстоятельств.
— Что Вы планируете делать дальше?
— Естественно, против закона мы не пойдем и ругаться ни с кем не станем. Мы уверены, что в данной ситуации можно решить проблему дипломатично. Наша цель – найти мировое соглашение с жильцами, так как сложившая ситуация крайне расстраивает всю нашу команду, — пояснила Анастасия Покидько. — В своей работе мы ставим в приоритет интересы клиента. В то же время то, как будет выглядеть наружная реклама нашего офиса в первую очередь влияет на репутацию организации, на доверие к нам.
— Правильно ли я понимаю, что основной деятельностью вашей компании все-таки является изготовление памятников?
— Нет, увековечивание памяти близких – одно из наших ведущих направлений, но не основное или, как некоторые считают, единственное.
— То есть раковины, столешницы и прочее — это дополнительное приложение к этому?
— Нет конечно, это отдельный, полноценный вид услуги. Точные цифры сейчас не назову, но в целом, нередко бывает, что заказы на подоконники и столешницы в месяц по количеству превосходят заявки на изготовление памятников.
По словам руководителя этой «точки» Александра, сейчас полно заказов столешниц и подоконников.
— Но в разговоре сделан акцент именно на мемориальных комплексах.
— Это потому что люди настроены негативно именно к этой категории товаров, поэтому я акцентирую на это внимание. Мне бы хотелось донести до людей, что, если мы делаем не только столешницы, раковины, но и памятники, это не значит, что мы делаем что-то постыдное и страшное.
Сейчас мы уже получили необходимое развитие, чтобы брать и успешно выполнять обширные и разносторонние заказы, в том числе и на брусчатку.
И.о. председателя товарищества собственников: "Если венков-гробов нет, то пожалуйста, а вопрос изменения фасада даже не обсуждается"
Исполняющий обязанности председателя ТС Максим Корзюк уточнил, что никакой устной договоренности с компанией «РитуалГранит» по изменению фасада дома не было.
— Я был не против, что они что-то сделают — но речь о рекламной вывеске. Когда приходит собственник или арендатор, он обозначает свое местонахождение. Это может быть гранитная табличка, например, «министерство жилищно-коммунального хозяйства» или пятиметровая вывеска «стоматология» — все, что угодно. Я даю свое устное согласие на рекламную вывеску, которую они должны согласовать с «Минскрекламой». Независимо от форм собственности вся реклама на фасадах зданий или сооружений согласовывается с «Минскрекламой».
А что касается отделки фасада и макета, то я сказал, вы слышали: необходимо предоставить договор аренды и письмо примерно такого содержания: «председателю товарищества собственника такая-то компания просит вас дать согласие на то-то». На этом письме пишется: «Согласовано», дата, подпись, фамилия, печать. Или можно отдельным письмом, что, мол, от вас поступило такое-то письмо и на основании этого сообщаем вам следующее: мы против или не против.
— Вот в четверг 23.07 мне пришло письмо от «РитуалГранит», что они просят дать разрешение на изменение фасада. Вот здесь же их макет и договор аренды. Но в товарищество должен был обратиться «АвтоТрейдЛизинг» как арендатор, а вообще по букве закона должен был обратиться собственник помещения: «Прошу вас согласовать для моего такого-то арендатора изменение фасада». Поэтому здесь вопрос лежит не то, что в плоскости согласования, — даже пакет документов предоставлен неверно.
Собственнику помещения было направлено предписание, которое гласит: «Учитывая большой резонанс, просьба предоставить письменные разъяснения по вопросу законности осуществления хозяйственной деятельности Вашего арендатора, связанную с продажей памятников и изделий для обустройства мемориальных комплексов, и письма согласований и разрешений по изменению фасада, поступившего в адрес товарищества от компании «РитуалГранит», если договор аренды оформлен с компанией «АвтоТрейдЛизинг».
— Если фасад вернут, то будут ли какие-то проблемы именно с размещением этой компании в жилом доме?
— Все знать невозможно, поэтому я изучу законодательство в этом вопросе. Я, например, точно знаю, что в квартирах нельзя открывать магазины, а что может размещать собственник коммерческого помещения — точно я не знаю. Поэтому я позвонил в Администрацию Фрунзенского района, где мне сказали, что если венков-гробов нет, то пожалуйста — размещаться можно.
Проблема в том, что люди хотят слышать то, что они хотят слышать. Что пишут в общем чате жильцы: "Вот не хотим мы такого арендатора, который предлагает мемориальные комплексы и памятники и всё". Но собственник нежилого изолированного помещения такой же член товарищества собственников, у него такие же права и обязанности. И он вправе осуществлять любую деятельность в своём помещении не запрещённую законодательством. И я также должен защищать и его права в соответствии с Уставом товарищества, если собственник обратиться ко мне с соответствующим заявлением.
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"А вам бы понравилось идти домой и видеть надгробную плиту?" Жильцы дома на ул. Тимошенко в Минске против магазина памятников на первом этаже
Жильцы дома на ул. Тимошенко, 8 в Минске восстали против того, чтобы на первом этаже здания в коммерческом помещении открывался филиал компании «РитуалГранит». Чуть...
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