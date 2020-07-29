"А вам бы понравилось идти домой и видеть надгробную плиту?" Жильцы дома на ул. Тимошенко в Минске против магазина памятников на первом этаже

Жильцы дома: «Если у них будут вот эти памятники, то я не хочу»

Жители этого дома недавно узнали, что в коммерческом помещении на первом этаже будет размещаться филиал компании по изготовлению изделий из мрамора и гранита под названием "РитуалГранит". Причем многие узнали об этом уже постфактум, когда компания приступила к оформлению фасада здания темно-серой плиткой. В итоге большинство жильцов оказались против такого положения дел.

В товариществе собственников на данный момент находятся около 770 человек. В конце прошлой недели состоялась встреча представителей компании, членов правления и и.о. председателя правления. По словам членов правления, жильцы настроены резко против:

— Мы бы с удовольствием хотели, чтобы в нашем доме открыли кофейню или магазин цветов — все, что угодно, но позитивное. Сегодня мне не хочется идти домой и видеть на окнах надгробную плиту и надпись: «Закажи памятник». А вам бы такое понравилось? — уточнила член правления Екатерина. — Кроме того, они стали облицовывать черной плиткой фасад — это некрасиво.

К нам обратилась жительница квартиры, окна веранды которой выходят как раз на фасад здания со стороны этого помещения. Она говорит: «Я каждый день сижу и пью кофе на веранде, а теперь у меня тут «закажи памятник» и надгробья. Пожалейте меня. Раньше тут была стоматология и я думала, что мне что-то сильно жужжит. Так вот я теперь поняла, что мне ничего не жужжит».