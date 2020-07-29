Цель — максимальный результат

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уборочная кампания — главный экзамен для аграриев. И результаты ее зависят не только от погодных условий. Это возможность каждому работнику продемонстрировать свой профессионализм. Комбайнеры филиала «Первомайское» СХФ им.Ю.Смирнова Михаил Вожлаков и Артем Саратокин (на снимке) не стали терять времени даром. За первые дни страды они намолотили 632 тонны зерна на двоих.

Взять хороший темп Артему Саратокину помог опыт, в хозяйстве он работает уже третий год. Да и отец-механизатор не раз делился профессиональными секретами. О результатах уборочной Артем загадывать не спешит, все-таки в СХФ им.Ю.Смирнова самые большие уборочные площади — 4070 га. Но настрой боевой. Солидарен с товарищем и Михаил Вожлаков. Для него успешный старт жатвы, скорее, результат удачного стечения обстоятельств — впервые он вышел в поле на комбайне этим летом во время уборки рапса. Сейчас появился азарт, и уступать опытным коллегам Михаил не намерен. Так что цель у комбайнеров на эту уборочную общая — максимальный результат.

Яна ГУРСКАЯ