ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бизнес ЕАЭС готов вернуться к кооперации после пандемии

29.07.2020 11:40 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС обсудили возобновление деловой активности после пандемии. Бизнес готов обсуждать новые проекты и работать над устранением барьеров. Пока разговор прошел в режиме видеоконференции. Одна из центральных тем - госзакупки. Как участвовать в тендерах на равных предприятиям из всех стран "пятерки"?  Светлана Лукьянюк о добросовестной конкуренции  на больших рынках.

Логистика, транзит, промышленная кооперация и участие в госзакупках. Эти темы сегодня волнуют деловое сообщество стран "пятерки". Обсуждение их в формате видеоконференции позволяет обозначить проблемные моменты. Один из них государственные закупки. На премиальный рынок "пятерки", где не только огромная территория, но и большое количество потребителей, стремятся попасть и крупные компании, и небольшие предприятия. Ведь это и хороший заказ, и хорошая прибыль. И здесь всем участникам нужно учитывать новые правовые механизмы. Российское законодательство предусматривает допуск к участию в этих закупках промышленной продукции по 125 наименованиям, которая произведена в Евразийском экономическом союзе. Но только в случае ее включения в реестр промышленной продукции, произведенной на территории "пятерки".

Не менее важна тема кооперации. Те же самые совместные бренды и совместный продукт.   В ЕАЭС стремятся оптимизировать производственные процессы путем размещения промышленными предприятиями заказов на разработку, производство и сервисное обслуживание  продукции, а также выполнение технологических процессов у других компаний, что позволяет выстроить более эффективную структуру производства и оптимально загрузить производственные мощности всех участников рынка. И здесь на перспективные проекты, конечно, нужны финансы. Вот эта материальная подпитка также обсуждалась деловым сообществом во время видеоконференции.

Также представителями торгово-промышленных палат стран Евразийского экономического союза были рассмотрены вопросы и совместные предложения, направленные на возобновление деловой активности в странах "пятерки"  уже сейчас после острой фазы мировой пандемии, когда многие контракты были поставлены на паузу. И здесь важно содействовать бесперебойному и эффективному взаимодействию бизнеса и устранять барьеры во взаимной торговле. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС обсудили возобновление деловой активности после пандемии. Бизнес готов обсуждать новые проекты и работать над устранением...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мебельный форум пройдет в Минске 9-12 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика