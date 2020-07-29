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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес ЕАЭС готов вернуться к кооперации после пандемии Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС обсудили возобновление деловой активности после пандемии. Бизнес готов обсуждать новые проекты и работать над устранением...

Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС обсудили возобновление деловой активности после пандемии. Бизнес готов обсуждать новые проекты и работать над устранением барьеров. Пока разговор прошел в режиме видеоконференции. Одна из центральных тем - госзакупки. Как участвовать в тендерах на равных предприятиям из всех стран "пятерки"? Светлана Лукьянюк о добросовестной конкуренции на больших рынках.Логистика, транзит, промышленная кооперация и участие в госзакупках. Эти темы сегодня волнуют деловое сообщество стран "пятерки". Обсуждение их в формате видеоконференции позволяет обозначить проблемные моменты. Один из них государственные закупки. На премиальный рынок "пятерки", где не только огромная территория, но и большое количество потребителей, стремятся попасть и крупные компании, и небольшие предприятия. Ведь это и хороший заказ, и хорошая прибыль. И здесь всем участникам нужно учитывать новые правовые механизмы. Российское законодательство предусматривает допуск к участию в этих закупках промышленной продукции по 125 наименованиям, которая произведена в Евразийском экономическом союзе. Но только в случае ее включения в реестр промышленной продукции, произведенной на территории "пятерки".Не менее важна тема кооперации. Те же самые совместные бренды и совместный продукт. В ЕАЭС стремятся оптимизировать производственные процессы путем размещения промышленными предприятиями заказов на разработку, производство и сервисное обслуживание продукции, а также выполнение технологических процессов у других компаний, что позволяет выстроить более эффективную структуру производства и оптимально загрузить производственные мощности всех участников рынка. И здесь на перспективные проекты, конечно, нужны финансы. Вот эта материальная подпитка также обсуждалась деловым сообществом во время видеоконференции.Также представителями торгово-промышленных палат стран Евразийского экономического союза были рассмотрены вопросы и совместные предложения, направленные на возобновление деловой активности в странах "пятерки" уже сейчас после острой фазы мировой пандемии, когда многие контракты были поставлены на паузу. И здесь важно содействовать бесперебойному и эффективному взаимодействию бизнеса и устранять барьеры во взаимной торговле.