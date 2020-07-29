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Мебельный форум пройдет в Минске 9-12 сентября

29.07.2020 10:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мебельный форум пройдет в Минске в сентябре. Организаторы международной выставки - концерн "Беллесбумпром" и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. По их словам, главная стратегическая цель - создание площадки для позиционирования достижений и потенциала данной индустрии в нашей стране. Внимание на форуме будет уделяться не только мебели, дизайну и предметам интерьера, но и комплектующим, материалам и фурнитуре для производства. Тематические разделы выставки представят технологии, оборудование и инструменты, а также логистические услуги в мебельной промышленности, технологии хранения материалов и готовых изделий. Представлены будут материалы для стен и пола, паркет, деревянные лестницы и другая продукция из дерева.
 
Теги: Минск
 
 
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Мебельный форум пройдет в Минске в сентябре. Организаторы международной выставки - концерн "Беллесбумпром" и Ассоциация предприятий мебельной и...
 
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