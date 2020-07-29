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Посольство России получило от МИД Беларуси уведомление о задержании 32 российских граждан

29.07.2020 19:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство России в Беларуси получило от МИД страны уведомление о задержании в республике 32 граждан России.

«Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — сообщило посольство в Twitter.

 
 
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Посольство России в Беларуси получило от МИД страны уведомление о задержании в республике 32 граждан России.
 
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