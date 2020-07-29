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Посольство России получило от МИД Беларуси уведомление о задержании 32 российских граждан
29.07.2020 19:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство России в Беларуси получило от МИД страны уведомление о задержании в республике 32 граждан России.
«Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — сообщило посольство в Twitter.
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Посольство России в Беларуси получило от МИД страны уведомление о задержании в республике 32 граждан России.
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