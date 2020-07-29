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Равков: МИД пригласит послов России и Украины из-за задержания в Беларуси 32 граждан России

29.07.2020 19:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России. Об этом в эфире СТВ сообщил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

(Будет дополнено)

 
 
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МИД Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России. Об этом в эфире СТВ сообщил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
 
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