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Равков: МИД пригласит послов России и Украины из-за задержания в Беларуси 32 граждан России
29.07.2020 19:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России. Об этом в эфире СТВ сообщил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
(Будет дополнено)
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МИД Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России. Об этом в эфире СТВ сообщил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
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