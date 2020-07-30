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МИД Украины прокомментировал задержание в Беларуси воевавших на Донбассе россиян
30.07.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно граждан, задержанных накануне в Беларуси. Об этом в четверг
— Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов, — отмечает украинское внешнеполитическое ведомство.
В связи с этим подчеркивается, что Украина «развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость».
— Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами, — говорится в сообщении.
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В связи с этим подчеркивается, что Украина «развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость».
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