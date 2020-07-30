Bosch проводит бесплатные вебинары

Хотите узнать больше об автомобильных компонентах и диагностическом оборудовании Bosch? Записывайтесь на бесплатные вебинары!

Современные реалии диктуют прогрессивные решения. Из-за глобальной пандемии большинству компаний пришлось оперативно переходить в онлайн и подстраиваться под удаленные форматы взаимодействия, и концерн Bosch не стал исключением. В начале 2020 года Учебный Центр Bosch запустил серию вебинаров, посвященных продукции бренда. Формат оказался востребованным на рынке, за прошедшее время специалисты Учебного Центра Bosch успешно провели 48 тренингов, которые суммарно посетили 4736 человек. По итогам полугодия компания Bosch вручила памятные призы самым активным 12 участникам, которые прошли больше всего вебинаров.

Каждый из тренингов посвящен отдельным компонентам из портфолио Bosch, включая фильтры, тормозные системы, АКБ, свечи зажигания, приводные ремни, щётки стеклоочистителей, диагностические сканеры и многое другое. При этом все вебинары бесплатны для участников и повторяются с определенной периодичностью, чтобы все, кто по каким-то причинам пропустили нужную тему, смогли получить необходимые знания в следующий раз.

Мы собрали обратную связь от нескольких специалистов автомобильного бизнеса, прошедших тренинги Bosch. Вот как они комментируют свой опыт.

«Мне понравилось подробное обсуждение специфики продукции, с которой приходится работать в рамках нашего СТО. Тренеры поддерживают диалог с участниками вебинара, ни один вопрос не остаётся без ответа. Плюс очень удобно, что после мероприятия приходит рассылка с записью вебинара, презентацией и дополнительными материалами. Также понравилось, как организован тест для оценки полученных знаний. Хорошо, что нам дают дополнительные попытки, мне пару раз приходилось пользоваться правом пройти повторное тестирование. После этого вдвойне приятно получить сертификат об успешном завершении курса, я заботливо сохраняю их в отдельной папке», – делится впечатлениями Алёна Крапивина (Бош Авто Сервис Марий Эл).

«Я работаю инженером в сфере автомобилестроения, поэтому мне интересны вебинары Bosch – это отличная возможность получить технические знания непосредственно от передового разработчика технологий и повысить свою квалификацию. Уровень подготовки коллектива компании Bosch, учебный материал и его непосредственная подача, внимательное отношение к участникам – все это мне очень понравилось, и я уже жду новых вебинаров. Отдельно хочу поблагодарить команду Bosch, ответственную за их проведение. Думаю, в онлайн-формате работать намного сложнее, чем собирать аудиторию для общения с тренером традиционными способами», – комментирует свое участие Максим Шедловский (Индустриальный парк «Великий камень», МАЗ-Вейчай).

Если вы сотрудник СТО или продавец автомобильных запчастей – примите участие в будущих тренингах прямо на рабочем месте. Для участия вам достаточно иметь лишь компьютер или мобильное устройство с доступом к интернету.

Продолжительность вебинаров варьируется, но обычно каждое занятие проходит в течение 2-2,5 часов. Лекции проводят тренеры Учебного Центра Bosch. В процессе обучения каждый участник может не только получить информацию о конкретном продукте, но и в режиме реального времени задать специалистам все интересующие вопросы.