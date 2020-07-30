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МИД: У посла России запрошены разъяснения о целях нахождения в нашей стране группы российских граждан

30.07.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси запросил у посла России обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране группы российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании «Вагнера», сообщает пресс-служба МИД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

30 июля в Министерство иностранных дел поочередно были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский.

— До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании «Вагнера». У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах, — рассказали в пресс-службе МИД.

В МИД отмечают, что с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.

— Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах, — заявили в МИД Беларуси.

Напомним, накануне Госсекретарь Андрей Равков завил, что МИД Беларуси вызовет к себе послов России и Украины из-за задержания в Беларуси 32 граждан России.

МИД Украины 30 июля прокомментировал задержание в Беларуси воевавших на Донбассе россиян. В ведомстве заявили, что правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно граждан, задержанных накануне в Беларуси.

 
 
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Накануне Госсекретарь Андрей Равков завил, что МИД Беларуси вызовет к себе послов России и Украины из-за задержания в Беларуси 32 граждан России.
 
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