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В Минской области аграрии убрали 21,3 % хлебной нивы

30.07.2020 16:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Каравай Минской области набирает вес - сейчас намолочено 415,5 тысяч тонн зерна. Аграрии убрали 21,3 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона.

Таким образом, самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрано более 56 тысяч тонн зерна. Ненамного отстают хлеборобы Клецкого - у них свыше 52 тысяч. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили более 36 тысяч тонн зерна.

Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают почти по 65 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Клецкий и Минский. Здесь собирают по 54,4 и 53,9 центнера с гектара соответственно. В целом средняя урожайность по области - более 40 центнеров.

 
 
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Каравай Минской области набирает вес - сейчас намолочено 415,5 тысяч тонн зерна. Аграрии убрали 21,3 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге...
 
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