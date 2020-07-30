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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области аграрии убрали 21,3 % хлебной нивы Каравай Минской области набирает вес - сейчас намолочено 415,5 тысяч тонн зерна. Аграрии убрали 21,3 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге...

Каравай Минской области набирает вес - сейчас намолочено 415,5 тысяч тонн зерна. Аграрии убрали 21,3 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона.Таким образом, самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрано более 56 тысяч тонн зерна. Ненамного отстают хлеборобы Клецкого - у них свыше 52 тысяч. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили более 36 тысяч тонн зерна.Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают почти по 65 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Клецкий и Минский. Здесь собирают по 54,4 и 53,9 центнера с гектара соответственно. В целом средняя урожайность по области - более 40 центнеров.