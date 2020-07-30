ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На "Нафтане" запустили установку производства элементарной серы

30.07.2020 15:38 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Объект разместился на площадке почти в пять гектаров. Здесь будут получать новый продукт -  техническую серу. В сутки - более 200 тонн. Сера необходима для производства удобрений, капролактама, серной кислоты для химической промышленности. Часть продукта планируют экспортировать. Качество, как отмечают на заводе, соответствует мировым требованиям. На объекте применяются самые современные технологии - аналогичные успешно работают в Швеции, Италии, Бельгии, ОАЭ. Еще одна важная задача новой установки - снизить нагрузку на окружающую среду. 

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "С вводом новых объектов улучшается экология в городе Новополоцке. Данный объект уменьшает выброс вредных веществ практически на треть. Не зря окрестили этот объект - "легкие города Новополоцка".

Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим": "Это решение проблем экологии, решение проблем чистого воздуха. И при этом сохранение в полном объеме рабочих мест, сохранение производства еще на более высоком уровне. У нас сегодня каждый объект дает экономический эффект, а здесь еще экология, импортозамещение".

Модернизация "Нафтана"

Строительство новых объектов, а основной из них - комплекс замедленного коксования, решит сразу несколько важных задач. Повысится глубина переработки нефти, увеличится выход светлых нефтепродуктов, а также на заводе будут получать и новые виды продукции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объект разместился на площадке почти в пять гектаров. Здесь будут получать новый продукт -  техническую серу. В сутки - более 200 тонн. Сера необходима для...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В СК рассказали о новых обвинениях Тихановскому и связали с его делом задержанных россиян из ЧВК Вагнера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика