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На "Нафтане" запустили установку производства элементарной серы
30.07.2020 15:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОбъект разместился на площадке почти в пять гектаров. Здесь будут получать новый продукт - техническую серу. В сутки - более 200 тонн. Сера необходима для производства удобрений, капролактама, серной кислоты для химической промышленности. Часть продукта планируют экспортировать. Качество, как отмечают на заводе, соответствует мировым требованиям. На объекте применяются самые современные технологии - аналогичные успешно работают в Швеции, Италии, Бельгии, ОАЭ. Еще одна важная задача новой установки - снизить нагрузку на окружающую среду.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "С вводом новых объектов улучшается экология в городе Новополоцке. Данный объект уменьшает выброс вредных веществ практически на треть. Не зря окрестили этот объект - "легкие города Новополоцка".
Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим": "Это решение проблем экологии, решение проблем чистого воздуха. И при этом сохранение в полном объеме рабочих мест, сохранение производства еще на более высоком уровне. У нас сегодня каждый объект дает экономический эффект, а здесь еще экология, импортозамещение".
Модернизация "Нафтана"Строительство новых объектов, а основной из них - комплекс замедленного коксования, решит сразу несколько важных задач. Повысится глубина переработки нефти, увеличится выход светлых нефтепродуктов, а также на заводе будут получать и новые виды продукции.
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Объект разместился на площадке почти в пять гектаров. Здесь будут получать новый продукт - техническую серу. В сутки - более 200 тонн. Сера необходима для...
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