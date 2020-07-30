Источник материала: БT

Модернизация "Нафтана"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На "Нафтане" запустили установку производства элементарной серы Объект разместился на площадке почти в пять гектаров. Здесь будут получать новый продукт - техническую серу. В сутки - более 200 тонн. Сера необходима для...

Объект разместился на площадке почти в пять гектаров. Здесь будут получать новый продукт - техническую серу. В сутки - более 200 тонн. Сера необходима для производства удобрений, капролактама, серной кислоты для химической промышленности. Часть продукта планируют экспортировать. Качество, как отмечают на заводе, соответствует мировым требованиям. На объекте применяются самые современные технологии - аналогичные успешно работают в Швеции, Италии, Бельгии, ОАЭ. Еще одна важная задача новой установки - снизить нагрузку на окружающую среду.Строительство новых объектов, а основной из них - комплекс замедленного коксования, решит сразу несколько важных задач. Повысится глубина переработки нефти, увеличится выход светлых нефтепродуктов, а также на заводе будут получать и новые виды продукции.