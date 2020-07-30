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BOMAG представила комбинированный каток BW 120 SLC-5 для универсального применения
30.07.2020 19:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьBOMAG называет свой новый комбинированный каток BW 120 SLC-5 идеальным универсальным небольшим катком. Каток, представленный на выставке ConExpo 2020, предназначен для применения в таких областях, как реализация новых проектов застройки, а также строительство и ремонт улиц и дорог. По информации BOMAG, применение BW 120 позволяет достигать лучших гладкости покрытия и коэффициентов его уплотнения, а также лучшего качества при устройстве швов. Это обеспечивается благодаря вибрации переднего стального барабана в сочетании с разглаживающим воздействием четырех гладких резиновых шин в задней части. Центральное шарнирное сочленение обеспечивает колебания плюс-минус 10 градусов, что дает постоянное соприкосновение колес с утрамбовываемым материалом.
Конструкторам BOMAG удалось упростить управление катком. Теперь достаточно одной функции или одного переключения. Барабан шириной 118 сантиметров сообщает уплотняемому покрытию вибрацию частотой 4320 колебаний в минуту и амплитудой 0, 5 миллиметра.
Каток оснащен 24, 8-сильным двигателем Kubota без дизельного сажевого фильтра. Характеристики двигателя соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final, касающихся чистоты выбросов.
Как заявляет BOMAG, основное внимание разработчиков нового катка уделялось сокращению потребностей в обслуживании. Необходимое техническое обслуживание выполняется с минимальным затруднением соответствующего технического специалиста.
Сочленения не требуют ежедневной смазки. Устройство распылительных форсунок системы подачи воды к барабану и шинам предполагает возможность быстрого отсоединения, а центральный бак имеет сливной блок для быстрого слива воды.
Капот катка широко открывается для облегчения доступа к двигателю, электронике и водяному насосу. Шарнирное сочленение катка закреплено болтами и не имеет точек смазки. Для облегчения транспортировки BW 120 имеет складную конструкцию для уменьшения его высоты и центральную точку подъема для погрузки катка на трейлер и снятия машины по прибытии на объект.
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BOMAG называет свой новый комбинированный каток BW 120 SLC-5 идеальным универсальным небольшим катком. Каток, представленный на выставке ConExpo 2020, предназначен для...
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