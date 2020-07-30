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Дизайнерское решение REHAU для стеклянных французских балконов

30.07.2020 20:02 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В сочетании с французским стеклянным балконом двери и окна высотой от пола до потолка могут, так сказать, плавно перетекать изнутри здания наружу. В то же время данное конструктивное решение позволяет отворять фасадные окна и двери, расположенные на достаточно опасной высоте, не подвергая при этом опасности тех, кто находится в соответствующих помещениях. Новая система REHAU SKYFORCE, которая доступна с января 2020 года, представляет собой минималистский и невероятно стильный способ установки остекленных защитных барьеров. Стеклянная панель барьера удерживается на месте всего двумя вертикальными профиль-зажимами, прикрепленными непосредственно к пластиковым профилям REHAU.

Опционально SKYFORCE идет со скрытой системой крепления без видимых винтов. Элегантный французский балкон идеально дополняет четкие линии современного фасада и идеально вписывается в общий дизайн здания.

В REHAU проверили каждый аспект своей системы SKYFORCE и интегрировали каждый компонент в единую цепочку дабы контролировать все, от алюминиевых перил до стекла и рамы.

Система одобрена для использования с оконными системами Euro Design 70, Brillant Design, SYNEGO и GENEO и, очевидно, является наилучшим способом объединения французских стеклянных балконов с оконными профилями REHAU.

Остекленные защитные барьеры должны соответствовать ряду юридических требований, прежде чем их можно начинать использовать. Правила, регулирующие высоту, на которой уже должны быть установлены защитные барьеры, и то, насколько высоким должен быть парапет, варьируются от страны к стране. В некоторых странах, включая Германию, они также различаются по регионам.

REHAU получила Немецкий сертификат инспекции общего контроля зданий, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, AbP, сертификат восприятия статической нагрузки в соответствии с DIN 18008-4 и сертификаты, подтверждающие совместимость с профилями REHAU для каждого компонента системы SKYFORCE, поэтому архитекторы, дизайнеры и изготовители могут быть уверены, что работают с безопасной, сертифицированной системой.

Система разработана с идеальным соответствием оконным профилям REHAU. Она быстро и легко устанавливается и подчеркивает чистоту линий любого фасада. Видимые части доступны стандартных цветов REHAU, а это антрацит, серый и белый, но они также могут быть анодированы либо отделаны различными другими покрытиями.

Профили хомута SKYFORCE крепятся болтами непосредственно к элементам окна, что означает, что профиль-зажим может быть предварительно установлен во время изготовления на заводе.

Элегантную защитную ленту просто проталкивают в систему на завершающем этапе с помощью простой технологии push and clip. SKYFORCE подходит для использования со стеклянными перилами с высотой остекления до 1000 миллиметров и соответствует толщине стекла 12, 76 или 21, 52 миллиметра.

<a href="www.rehau.com">www.rehau.com</a>
 
 
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В сочетании с французским стеклянным балконом двери и окна высотой от пола до потолка могут, так сказать, плавно перетекать изнутри здания наружу. В то же время...
 
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