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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витаминные продукты наполняют хранилища фермерских хозяйств Минской области В эти дни на полях Минской области, кроме хлеба, аграрии убирают овощи - картофель, капусту, морковь, лук. Витаминные продукты постепенно наполняют...

В эти дни на полях Минской области, кроме хлеба, аграрии убирают овощи - картофель, капусту, морковь, лук. Витаминные продукты постепенно наполняют овощехранилища. И если дожди немного мешают зерновым культурам, для овощей дополнительная влага только способствует росту.посетила фермерское хозяйство Узденского района и оценила урожай.Мы в хозяйстве "Олимп-Агро". Здесь в течение десятилетий настолько ценят любовь к земле и работу, что семейные традиции решили увековечить в металле. На производственной площадке появились сразу две скульптуры: хлебороба и щедрого каравая.Директор хозяйства Юрий Лойко - настоящий человек земли. Аграрий во втором поколении - его отец 30 лет управлял сельхозпредприятием, а сегодня и сам Юрий также руководитель и главный агроном только уже собственного, фермерского хозяйства.20 лет назад Юрий Лойко начинал со 100 гектаров земли. Сегодня втрое больше. Основные площади занимают зерновые. Например, пшеницы в этом году ждет небывалый урожай - 70 центнеров с гектара. Но уборку пока сдерживает влажность колосьев.На соседнем поле богатый урожай капусты. Здесь дожди наоборот были кстати. Огромные сочные кочаны насыщенного зеленого цвета, с гладкими листьями. И самое главное, как отмечает Зинаида Мысливец, которая 16 сезон работает с капустой, этим летом популярный кулинарный ингредиент максимально товарного вида.Мастер-класс по уборке картофеля на скорость может дать и местная жительница Юлия Минина. Рабочий день здесь начинают с 7 утра, чтобы больше успеть. За считанные минуты ведра наполняются молодым урожаем.Еще в фермерском хозяйстве выращивают лук, сахарную свеклу. Все витаминные продукты постепенно заполнят овощехранилища, а часть поступит на прилавки магазинов, в образовательные и медучреждения, чтобы и городские жители могли полакомиться дарами от аграриев.