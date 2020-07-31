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Витаминные продукты наполняют хранилища фермерских хозяйств Минской области
31.07.2020 16:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ эти дни на полях Минской области, кроме хлеба, аграрии убирают овощи - картофель, капусту, морковь, лук. Витаминные продукты постепенно наполняют овощехранилища. И если дожди немного мешают зерновым культурам, для овощей дополнительная влага только способствует росту. Юлия Токарь посетила фермерское хозяйство Узденского района и оценила урожай.
Мы в хозяйстве "Олимп-Агро". Здесь в течение десятилетий настолько ценят любовь к земле и работу, что семейные традиции решили увековечить в металле. На производственной площадке появились сразу две скульптуры: хлебороба и щедрого каравая.
Директор хозяйства Юрий Лойко - настоящий человек земли. Аграрий во втором поколении - его отец 30 лет управлял сельхозпредприятием, а сегодня и сам Юрий также руководитель и главный агроном только уже собственного, фермерского хозяйства.
Юрий Лойко, руководитель фермерского хозяйства: "Все эти 30 лет я видел все трудности, все прелести работы на земле. Как растишь хлеб, когда отдаешь частичку себя, как от тебя зависит благополучие народа, твоих сотрудников".
20 лет назад Юрий Лойко начинал со 100 гектаров земли. Сегодня втрое больше. Основные площади занимают зерновые. Например, пшеницы в этом году ждет небывалый урожай - 70 центнеров с гектара. Но уборку пока сдерживает влажность колосьев.
Юрий Лойко, руководитель фермерского хозяйства: "В основном выращиваем зерновые, где-то 140 га, картофеля около 120. И остальные, около 80 га, овощи открытого грунта".
На соседнем поле богатый урожай капусты. Здесь дожди наоборот были кстати. Огромные сочные кочаны насыщенного зеленого цвета, с гладкими листьями. И самое главное, как отмечает Зинаида Мысливец, которая 16 сезон работает с капустой, этим летом популярный кулинарный ингредиент максимально товарного вида.
Мастер-класс по уборке картофеля на скорость может дать и местная жительница Юлия Минина. Рабочий день здесь начинают с 7 утра, чтобы больше успеть. За считанные минуты ведра наполняются молодым урожаем.
Еще в фермерском хозяйстве выращивают лук, сахарную свеклу. Все витаминные продукты постепенно заполнят овощехранилища, а часть поступит на прилавки магазинов, в образовательные и медучреждения, чтобы и городские жители могли полакомиться дарами от аграриев.
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В эти дни на полях Минской области, кроме хлеба, аграрии убирают овощи - картофель, капусту, морковь, лук. Витаминные продукты постепенно наполняют...
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