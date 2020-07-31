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Премьер-министр Роман Головченко посетил стеклозавод "Неман" в Березовке

31.07.2020 15:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Благополучие малых городов зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Такое мнение сегодня высказал Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения стеклозавода "Неман" в Березовке. Премьер-министр ознакомился с работой предприятия и встретился с трудовым коллективом. Обсудили волнующие вопросы: пенсионные накопления, жилищное строительство, поддержку молодых и многодетных семей. История развития завода не всегда складывалась благополучно. Долги, неэффективные решения проблем - предприятию грозили санация и банкротство. Но руководство страны приняло беспрецедентные меры поддержки, и сейчас вовремя выплачиваются заработная плата, налоги. Как отметил премьер-министр, дальнейшее развитие предприятия зависит от того, как руководство наладит сбыт и производство, и от ответственного подхода к труду каждого.

Также во время встречи премьер-министр рассказал о том, как решаются вопросы, которые раньше поднимали жители Березовки. Так, по проблеме нехватки нескольких узких медицинских специалистов принято решение. Один из местных специалистов пройдет переподготовку по специальности «эндокринолог». Будут организованы и выездные консультации кардиолога. Также в ближайшее время введут в эксплуатацию ранее неисправный компьютерный томограф в Лидской ЦРБ. Кроме того, возводится пристройка для нового аналогичного аппарата.

 
 
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Благополучие малых городов зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Такое мнение сегодня высказал Премьер-министр Беларуси Роман...
 
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