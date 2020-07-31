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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко: Было принято решение в рамках диверсификации организовать выпуск стекловаты Благополучие малых городов зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Это мнение высказал премьер-министр во время посещения стеклозавода...

Благополучие малых городов зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Это мнение высказал премьер-министр во время посещения стеклозавода "Неман" в Березовке. Роман Головченко ознакомился с работой предприятия и встретился с трудовым коллективом. История завода не всегда складывалась благополучно. Предприятию грозили санация и банкротство. Однако руководство страны приняло беспрецедентные меры поддержки - был налажен и выпуск новой продукции.На встрече обсудили и тему наращивания производства стекла в сфере импортозамещения. Решение об изменениях будут принимать только с точки зрения экономики.