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Роман Головченко: Было принято решение в рамках диверсификации организовать выпуск стекловаты

31.07.2020 17:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Благополучие малых городов зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Это мнение высказал премьер-министр  во время посещения стеклозавода "Неман" в Березовке. Роман Головченко ознакомился с работой предприятия и встретился с трудовым коллективом. История завода  не всегда складывалась благополучно. Предприятию грозили санация и банкротство. Однако  руководство страны приняло беспрецедентные меры поддержки - был налажен и выпуск новой продукции.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Было принято решение в рамках диверсификации организовать выпуск стекловаты, теплоизоляционных материалов. Они употребляются не только внутри и успешно экспортируются, в частности, на рынок Евросоюза. Поэтому сегодня рассматривался вопрос, стоит ли экономически наращивать объемы производства стекловаты. Есть же другие виды изоляционных материалов. Окончательного решения пока нет, вопрос на стадии экономических расчетов".

На встрече обсудили и тему наращивания производства стекла в сфере импортозамещения. Решение об изменениях будут принимать только с точки зрения экономики.

 
 
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Благополучие малых городов зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Это мнение высказал премьер-министр  во время посещения стеклозавода...
 
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