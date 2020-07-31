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Экономический суд Витебской области прекратил санацию двух сельхозпредприятий

31.07.2020 — Новости Экономики | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Экономический суд Витебской области прекратил санацию двух сельхозпредприятий
Экономический суд Витебской области прекратил производство по делам об экономической несостоятельности КУСХП «АгроСитцы» (Докшицкий район) и КУПП «Шумилинский райагросервис», в отношении которых была открыта процедура санации. Предприятия будут проходить финансовое оздоровление во внесудебном порядке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

В обоих случаях определение суда вынесено на основании указа №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», поскольку Витебский облисполком включил сельхозпредприятия в перечень неплатежеспособных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению с использованием механизмов и инструментов, предусмотренных этим указом. В соответствии с п.4 нормативного правового акта включение в такой перечень организаций, в отношении которых возбуждено дело об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыта процедура санации, влечет прекращение производства по делу по решению суда, пояснили в пресс-службе. Антикризисные управляющие должны обеспечить передачу дел и имущества должников в течение месяца после вступления судебного постановления в законную силу.

Процедура санации КУСХП «АгроСитцы» введена в декабре 2017 года сроком на 36 месяцев. Согласно отчету антикризисного управляющего, за период санации наблюдается улучшение всех показателей платежеспособности должника. Сейчас предприятие приступило к жатве. Всего предстоит убрать почти 2 тыс. га зерновых, а также 351 га рапса и 400 га кукурузы на силос. Поголовье КРС превышает 2,9 тыс. голов, в том числе дойное стадо 1,2 тыс. Кроме того, по поручению Докшицкого райисполкома антикризисный управляющий разработал бизнес-план развития КУСХП на период до 2028 года, который впоследствии был согласован Витебским облисполкомом.

КУПП «Шумилинский райагросервис» был признан экономически несостоятельным в феврале 2018 года, в отношении должника открыта процедура санации на период до 31 декабря 2020 года. В ходе санации планировалось реализовать комплекс мероприятий по наращиванию качественных и объемных показателей производства молока и мяса, сокращению расхода топливно-энергетических ресурсов, повышению эффективности использования имущества. Однако предусмотренные планом санации производственные показатели не выполнялись, только в первом полугодии 2020-го отмечается рост объемов выпуска и реализации сельхозпродукции. В связи с этим антикризисный управляющий ходатайствовал перед Шумилинским райисполкомом о включении предприятия в перечень организаций по финансовому оздоровлению в рамках указа №399. Для этого был разработан бизнес-план развития райагросервиса до 2028 года. Впоследствии документ согласован Витебским облисполкомом.

Кредиторы КУСХП «АгроСитцы» и КУПП «Шумилинский райагросервис» не обжаловали решения о включении сельхозпредприятий в перечень неплатежеспособных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению по указу №399.

 
 
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Экономический суд Витебской области прекратил производство по делам об экономической несостоятельности КУСХП «АгроСитцы» (Докшицкий район) и КУПП «Шумилинский...
 
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