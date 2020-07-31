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В Минске "Амкадор" открыл научно-технический центр. Он объединит в себе идеи и технологии

31.07.2020 21:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Усилить импортозамещение и нарастить экспорт - задача № 1 для отечественной промышленности после пандемии. И здесь ключевая роль - у инноваций. 
Сегодня в Минске "Амкадор" открыл научно-технический центр. Он объединит в себе идеи и технологии. Создание таких инфраструктурных проектов - часть Государственной программы инновационного развития страны. Здесь будут разрабатывать спецтехнику мирового уровня. К слову, первые образцы представили уже сегодня.



 Их увидел и наш корреспондент Антон Малюта.

МАЗ, БелАЗ, МТЗ и "Амкадор". Все эти бренды известны далеко за пределами Беларуси

Ну а большое количество совместных предприятий, представительств и сервисных центров позволяет нашу технику оперативно обслуживать и обновлять. Но чтобы оставить позади конкурентов, сегодня только этого недостаточно. Будущее - за внедрением в производственные процессы всех передовых технологий. Тут победитель тот, кто сделает это быстрее и качественнее.
Ускорить процесс от идеи до ее реализации. Центр "Амкадора" станет площадкой для науки, близкой к производству. Здесь новые образцы будут проектировать, здесь же будут и собирать. Опытно-экспериментальный завод вошел в состав нового кластера после реконструкции и модернизации. Появился и современный окрасочный цех. Уже готовые продукты и, главное, технологии, будут передавать на профильные предприятия холдинга.

В Минске "Амкадор" открыл научно-технический центр. Он объединит в себе идеи и технологии


Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Это позволит нам непрерывно заниматься процессом проектирования, создания опытных образцов, а также позволит создать научную лабораторию, которая позволит проводить самые современные исследования для того, чтобы машина, безошибочно отвечающая высокому уровню качества и надежности, встала на сборочный конвейер".  

Харвестеры и форвардеры нового поколения

ЖКХ, сельское хозяйство и энергетика - во всех этих сферах работает техника "Амкадора" - всего более 120 моделей. Отдельное внимание - лесу. Массивы Крайнего Севера покорились нашим машинам уже давно, но время обновлять агрегаты. Модели второго поколения будут собирать и на территории Беларуси, и у соседей в Петрозаводске. Там наше совместное предприятие.
 
В Минске "Амкадор" открыл научно-технический центр. Он объединит в себе идеи и технологии


Андрей Герман, первый заместитель главного конструктора ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга: "За эти годы в Российской Федерации полностью исчезло собственное лесное машиностроение,  поэтому они обратились к нам, чтобы мы помогли восстановить его. Мы это успешно сделали. В прошлом году завод в Петрозаводске "Амкодор-Онего" заработал. Предприятие совместное,  узлы у этих машин белорусские, поэтому, конечно, нам очень выгодно держать этот завод, который принадлежит, по сути, нам, холдингу "Амкодор".    

Беларусь делает ставку на экспорт

Беларусь во время мировой пандемии не поставила на паузу производства, в отличие от многих конкурентов, и сегодня это козырь нашей экспортной стратегии. На складах есть товары - на рынке отложенный спрос. Призыв Президента к реальному сектору, к промышленникам звучал не раз. Если в этой ситуации вовремя среагировать, то можно серьезно прибавить продажи. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее, а мы работаем. Раз спрос уменьшился на сырье, значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как это делают другие, и поправьте свою экономику".

Пандемия не помешала росту экспорта

Да было не так просто работать, когда весь мир переживал спад деловой активности, но постепенно планета оживает… Так чувствуют себя и "Амкодор". Плюс оптимизация бизнес-процессов дала результат, которым по праву можно гордиться - рост экспорта в полтора раза. Еще больше выросла добавленная стоимость - как раз то, что вкладывает холдинг в собственное развитие и чем пополняет госказну. 

В Минске "Амкадор" открыл научно-технический центр. Он объединит в себе идеи и технологии


Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Продукты новые соответствуют полностью мировым стандартам. Потребитель это быстро оценил, соответственно спрос на эти продукты увеличился на всех рынках, поэтому секрета никакого нет – это долгая изнурительная работа на результат".

Будущее - за цифровизацией промышленности

Машиностроение - отрасль науко- и капиталоемкая. Много средств вкладывается не только в железо, но еще и в начинку. Разработка и внедрение инноваций - процесс недешевый, но такие инвестиции дают солидную отдачу. Сохранив промышленные флагманы, мы поставили важную задачу: на мировом рынке они должны быть конкурентными. Передовые технологии - как раз то, что обеспечивает экспортное будущее белорусской промышленности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Усилить импортозамещение и нарастить экспорт - задача № 1 для отечественной промышленности после пандемии. И здесь ключевая роль - у инноваций.  Сегодня в Минске...
 
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"Амкодор" открыл научно-технический центр в Минске
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