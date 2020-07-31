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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Амкодор" открыл научно-технический центр в Минске Здесь будут разрабатывать технику мирового уровня. Центр станет площадкой для научно-исследовательской работы и проектирования новых образцов. Собирать и...

Здесь будут разрабатывать технику мирового уровня. Центр станет площадкой для научно-исследовательской работы и проектирования новых образцов. Собирать и тестировать их будут на опытно-экспериментальном заводе, который вошел в состав нового кластера после реконструкции и модернизации. Теперь здесь есть современный окрасочный цех. Уже готовые к производству продукты и, главное, отработанные технологии будут передаваться на профильные предприятия холдинга.Сегодня "Амкодор" - это 21 завод и 125 выпускаемых моделей техники, которую применяют в разных сферах - от сельского хозяйства до энергетики.