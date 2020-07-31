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"Амкодор" открыл научно-технический центр в Минске

31.07.2020 19:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Здесь будут разрабатывать технику мирового уровня. Центр станет площадкой для научно-исследовательской работы и проектирования новых образцов. Собирать и тестировать их будут на опытно-экспериментальном заводе, который вошел в состав нового кластера после реконструкции и модернизации. Теперь здесь есть современный окрасочный цех. Уже готовые к производству продукты и, главное, отработанные технологии будут передаваться на профильные предприятия холдинга.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО "Амкодор": "Мы совмещаем две составляющие: мы замещаем экспорт в страну продуктов, но мы и ориентируем предприятия все, чтобы зарабатывали валюту для собственных нужд. Поэтому сложно сказать, что для нас важнее: экспорт или импорт. Я думаю, две составляющие для нас одинаково важны".

Сегодня "Амкодор" - это 21 завод и 125 выпускаемых моделей техники, которую применяют в разных сферах - от сельского хозяйства до энергетики.

 
 
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Здесь будут разрабатывать технику мирового уровня. Центр станет площадкой для научно-исследовательской работы и проектирования новых образцов. Собирать и...
 
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