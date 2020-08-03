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«Не соответствует духу братских союзнических отношений»: белорусского посла вызвали в МИД России

03.08.2020 17:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко 3 августа вызвали в МИД России. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко обратил особое внимание на ситуацию «с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России»

— С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником.

Как заявили в МИД, Россия настаивает «на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан».

 
 
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Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних...
 
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