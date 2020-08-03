Задержанный политтехнолог Шкляров уверен: в отношении него ведется политическое преследование

Источник материала: Tut.by

Задержанный 29 июля в Гомеле политтехнолог Виталий Шкляров уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, сообщил TUT.BY адвокат Антон Гашинский, посетивший сегодня своего подзащитного.



Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

— Виталий выглядит подавленным, он уверен, что его задержали незаконно, и то, что ему вменяется, не поддается никакой критике. Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии, — заявил адвокат.

Гашинский также рассказал, что Шклярова уже несколько раз перекидывали из камеры в камеру и он оказывался там с лицами, которые уже осуждены за преступления.

Политтехнолог заявляет, что с Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал», более того, его в момент тех событий не было в Беларуси.

Ожидается, что завтра суд в закрытом заседании рассмотрит жалобу защитника Шклярова на его задержание.

Напомним, Шкляров проходит подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского (он обвиняется по четырем статьям, в том числе ст. 342 ч. 1 — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Первоначально Шкляров был задержан на 72 часа по ст. 108 УПК.

ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО. Попов в сюжете рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».

Как сообщал TUT.BY, супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. По словам источника, знакомого с ситуацией, у Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт . Сейчас к выяснению обстоятельств и причин его задержания подключились и дипломатические круги.

Адвокат Антон Гашинский сведения о наличии у подзащитного диппаспорта не подтвердил, но и не опроверг.

Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.

В 2019 году Виталий принимал участие в «Минском форуме», активно комментировал политическую ситуацию в Беларуси, в том числе для иностранных медиа.