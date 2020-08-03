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Тревожный знак для всей «первички»? Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова не продались даже с большим дисконтом – итоги аукциона
04.08.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
30 июля состоялся
На повторные торги были выставлены 23 квартиры (1 «однушка», 13 «двушек» и 9 «трешек») в новостройке на ул. Серова. Это пятиэтажный панельный дом на 40 квартир. Некоторые из них, к слову, были проданы застройщиком еще на этапе строительства
На аукцион было подано только одно заявление. Единственная «однушка» ушла с молотка по стартовой цене, увеличенной на 5%. Квартира, площадью 39,4 квадратных метров, находится на 5 этаже новостройки. Цена продажи – 109,4 тыс. рублей ($ 44,9 тыс.). Отметим, что на июньском аукционе эта же квартира выставлялась за 123 тыс. рублей со старта (более $50 тыс.).
Несмотря на большие скидки, на другие лоты претендентов так и не появилось. Как пояснили в МГЦН, оставшиеся квартиры вновь выставят на торги. Скорее всего, цены будут снова снижены.
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Тревожный знак для всей «первички»? Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова не продались даже с большим дисконтом – итоги аукциона
30 июля состоялся повторный аукцион по продаже готовых квартир в новостройке на ул. Серова. Несмотря на сильно сниженные цены (а скидка на некоторые квартиры с...
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