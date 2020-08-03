Тревожный знак для всей «первички»? Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова не продались даже с большим дисконтом – итоги аукциона

На повторные торги были выставлены 23 квартиры (1 «однушка», 13 «двушек» и 9 «трешек») в новостройке на ул. Серова. Это пятиэтажный панельный дом на 40 квартир. Некоторые из них, к слову, были проданы застройщиком еще на этапе строительства по $1100 за «квадрат» с отделкой . Аукционная цена готового жилья (без отделки) – от $ 900, но и за эти деньги квартиры в новостройке покупать не хотят.