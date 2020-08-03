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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Количество сделок купли-продажи белорусских IT-компаний возросло в разы Это отмечают представители юридических компаний, которые специализируются на сопровождении подобных договоров. Главным дайвером стал Декрет № 8 "О развитии...

Это отмечают представители юридических компаний, которые специализируются на сопровождении подобных договоров. Главным дайвером стал Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики", подписанный Президентом в конце 2017 года.Сегодня Парк высоких технологий - это прямые иностранные инвестиции в размере 300 млн долларов в год, более 40 % резидентов с иностранным капиталом и новые высококлассные рабочие места.