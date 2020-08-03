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Количество сделок купли-продажи белорусских IT-компаний возросло в разы
03.08.2020 09:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭто отмечают представители юридических компаний, которые специализируются на сопровождении подобных договоров. Главным дайвером стал Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики", подписанный Президентом в конце 2017 года.
Александр Бондарь, юрист: "Видим четыре основных тенденции, которые пошли после того как в парке были сделаны изменения. Изменение номер 1 - введение норм английского права, понятных для всего бизнес-сообщества по всему миру. Второе - возможность включения в парк продуктовых компаний. За последние 2-3 года мы успели поработать с крупнейшими мировыми гигантами: Amazon Web Services, Microsoft, Facebook, айтишным подразделением Mitsubishi. Нашими компаниями начали интересоваться иностранные инвесторы, частные и институциональные фонды, венчурные фонды. Количество этих сделок увеличилось. И более того, как мне кажется, белорусские компании вышли на такой уровень, что в ближайшие несколько лет мы увидим примеры такого рода сделок на сотни миллионов долларов".
Сегодня Парк высоких технологий - это прямые иностранные инвестиции в размере 300 млн долларов в год, более 40 % резидентов с иностранным капиталом и новые высококлассные рабочие места.
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Это отмечают представители юридических компаний, которые специализируются на сопровождении подобных договоров. Главным дайвером стал Декрет № 8 "О развитии...
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