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Количество сделок купли-продажи белорусских IT-компаний возросло в разы

03.08.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это отмечают представители юридических компаний, которые специализируются на сопровождении подобных договоров. Главным дайвером стал Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики", подписанный Президентом в конце 2017 года.

Александр Бондарь, юрист: "Видим  четыре основных тенденции, которые пошли после того как в парке были сделаны изменения. Изменение  номер 1  - введение норм английского права, понятных для всего бизнес-сообщества по всему миру. Второе - возможность включения в парк продуктовых компаний. За последние 2-3 года мы успели поработать с крупнейшими мировыми гигантами: Amazon Web Services, Microsoft,  Facebook,  айтишным подразделением  Mitsubishi.  Нашими компаниями начали интересоваться иностранные инвесторы, частные и институциональные фонды, венчурные фонды. Количество этих сделок увеличилось. И более того, как мне кажется, белорусские  компании вышли на такой уровень, что в ближайшие несколько лет мы увидим примеры такого рода сделок на сотни миллионов долларов".

Сегодня Парк высоких технологий - это прямые иностранные инвестиции в размере 300 млн долларов в год, более 40 % резидентов с иностранным капиталом и новые высококлассные рабочие места.

 
 
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Это отмечают представители юридических компаний, которые специализируются на сопровождении подобных договоров. Главным дайвером стал Декрет № 8 "О развитии...
 
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