Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цена золота вновь обновила рекордный максимум на фоне опасений возобновления кризиса Золото вновь обновило рекордный максимум на фоне опасений возобновления кризиса в ряде регионов мира. Фьючерсы на драгметалл повышаются - почти 1994 доллара за...

Золото вновь обновило рекордный максимум на фоне опасений возобновления кризиса в ряде регионов мира. Фьючерсы на драгметалл повышаются - почти 1994 доллара за унцию. Цена золота в июле подскочила на 11 %, что стало максимальным месячным подъемом с 2012 года. А накануне стоимость драгметалла с немедленной поставкой в определенный момент приблизилась к 2 000 долларов за унцию. Тем временем цена серебра снизилась и составила чуть более 24 долларов за унцию. По итогам июля она выросла на 34 %.