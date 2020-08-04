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Цена золота вновь обновила рекордный максимум на фоне опасений возобновления кризиса

04.08.2020 11:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Золото вновь обновило рекордный максимум на фоне опасений возобновления кризиса в ряде регионов мира. Фьючерсы на драгметалл повышаются - почти 1994 доллара за унцию. Цена золота в июле подскочила на 11 %, что стало максимальным месячным подъемом с 2012 года. А накануне стоимость драгметалла с немедленной поставкой в определенный момент приблизилась к 2 000 долларов за унцию. Тем временем цена серебра снизилась и составила чуть более 24 долларов за унцию. По итогам июля она выросла на 34 %.
 
 
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Золото вновь обновило рекордный максимум на фоне опасений возобновления кризиса в ряде регионов мира. Фьючерсы на драгметалл повышаются - почти 1994 доллара за...
 
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