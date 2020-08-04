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Курсы валют
04.08.2020 11:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 88 копеек и 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 88 копеек и 3 рубля 30...
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