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МАРТ уточнил порядок ведения списка поставщиков, временно не допускаемых к госзакупкам

04.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ уточнил порядок ведения списка поставщиков, временно не допускаемых к госзакупкам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень оснований для досрочного исключения юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Это предусмотрено постановлением №52 от 17 июля 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Документ вносит изменения в инструкцию о порядке формирования и ведения такого списка. Перечень оснований для досрочного исключения из него дополнен. «В частности, если подтверждено, что юрлицо или физлицо, в том числе ИП, включенное в список, является единственным производителем, оно подлежит исключению из списка. При этом с целью подтверждения подобного факта МАРТ имеет право дополнительно запрашивать у государственных органов и организаций документы и сведения, подтверждающие достоверность такой информации», — отметили в пресс-службе. Если эта информация была недостоверной, юрлицо или физлицо заново подлежит включению в список на два года, при этом с учетом срока, в течение которого оно ранее там находилось.

Повторное исключение из списка юридического или физического лица, в том числе ИП, на основании заявления уже не производится.

Данное постановление направлено на поддержку отечественных производителей, подчеркнули в МАРТ.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень оснований для досрочного исключения юридического или физического лица, в том числе...
 
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