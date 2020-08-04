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Штаб Тихановской пожаловался в ЦИК и Мингорисполком на препятствование в проведении агитационных митингов

04.08.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на решение города проводить на площадках, выделенных для предвыборной агитации, праздничные и городские мероприятия.


Доверенные лица Светланы Тихановской Мария Мороз и Ольга Ковалькова

Напомним, накануне стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск: в парке выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники и специальные призы от Минобороны. В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

В жалобе, подписанной Тихановской, сказано, что городом выделено шесть площадок для агитации. И своим решением провести в парке Дружбы народов праздничное мероприятие администрация Советского района нарушает Избирательный кодекс.


— Также у меня есть информация от волонтеров о том, что и на других площадках, выделенных для проведения агитационных митингов и пикетов, установлены сцены и планируется проведение мероприятий, не связанных с избирательной кампанией, — написала Тихановская.

Кандидат в президенты просит отменить решения всех администраций районов о проведении мероприятий на агитационных площадках и провести обучающие мероприятия о нормах избирательного законодательства для руководителей и сотрудников исполнительных органов власти.

— Одновременно информирую, что 14 июля, в 14.39 мной, как кандидатом в президенты, было подано уведомление о проведении агитационных митингов в Парке дружбы народов 6 и 8 августа, с 8.00 до 22.00, во время которых запланировано поздравление сотрудников транспортных (ранее — железнодорожных) войск и строителей, — говорится в жалобе Тихановской.

Ольга Ковалькова добавила, что в городе хватает площадок для проведения городских мероприятий, в том числе чтобы поздравить железнодорожные войска. То, что городские власти для этого выбрали места для агитации, в штабе Тихановской расценивают как препятствование проведению агитационной кампании.

— Мы хотим провести переговоры с Мингорисполкомом, чтобы найти решение. У нас мероприятие запланировано, мы все законные требования при подаче уведомления соблюли. Если решения администраций не отменят, установленные на площадках сцены останутся, наше мероприятие все равно состоится. Мы придем поздравлять с Днем железнодорожных войск. Но наши переговоры должны быть конструктивны, и мероприятия должны быть безопасны для нас и для тех, кто туда придет, — заявила Ковалькова.

Доверенное лицо Тихановской добавила, что в Слуцке и Солигорске тоже есть проблемы с проведением митингов.


— Вчера позвонили из администрации Солигорска, где сегодня планировался митинг, сказали, что у них на стадионе, где разрешены агитационные мероприятия, запланирован матч на четверг, а готовиться к нему нужно два дня. То есть предоставить нам эту площадку они не могут. Будет ли там митинг, пока непонятно. Понятно, что поступило какое-то поручение заблокировать проведение агитационных мероприятий на этой неделе, но мы будем стараться. Сегодня речи о равных условиях для кандидатов не идет, конечно, — сказала Ковалькова.

Ольга Ковалькова также добавила к жалобе просьбу пригласить ее на встречу, чтобы решить вопрос проведения агитационных митингов.

 
 
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Накануне стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие. В это же время на этой площадке...
 
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