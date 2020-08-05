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Минэкономики рассказало о поддержке частного бизнеса
05.08.2020 11:52 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУ предпринимателей появится свой профессиональный праздник. Министерство экономики уже подготовило проект документа. Об этом стало известно на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства при ведомстве. Участники встречи обсудили актуальное состояние дел бизнеса, который мог рассчитывать на помощь согласно Указу № 143 "О поддержке экономики". Льготами воспользовались почти 1 300 компаний. 72,5 % - это частный бизнес. Объем финансовой поддержки составил 23 миллиона рублей. 44 тысячи индивидуальных предпринимателей воспользовались льготой в виде сниженной ставки единого налога на второй и третий квартал.
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У предпринимателей появится свой профессиональный праздник. Министерство экономики уже подготовило проект документа. Об этом стало известно на заседании...
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