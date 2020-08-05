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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики рассказало о поддержке частного бизнеса У предпринимателей появится свой профессиональный праздник. Министерство экономики уже подготовило проект документа. Об этом стало известно на заседании...

У предпринимателей появится свой профессиональный праздник. Министерство экономики уже подготовило проект документа. Об этом стало известно на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства при ведомстве. Участники встречи обсудили актуальное состояние дел бизнеса, который мог рассчитывать на помощь согласно Указу № 143 "О поддержке экономики". Льготами воспользовались почти 1 300 компаний. 72,5 % - это частный бизнес. Объем финансовой поддержки составил 23 миллиона рублей. 44 тысячи индивидуальных предпринимателей воспользовались льготой в виде сниженной ставки единого налога на второй и третий квартал.