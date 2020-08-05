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Курсы валют на 5 августа
05.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль по итогам торгов укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты на сегодня - 2 рубля 43 копейки. Евро снизился до отметки 2 рубля 87 копеек. Российский рубль подорожал. Курс на сегодня - 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей.
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Рубль по итогам торгов укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты на сегодня - 2 рубля 43 копейки. Евро снизился до отметки 2 рубля 87 копеек. Российский рубль...
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