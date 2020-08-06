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В Беларуси открыты предзаказы на смартфоны, планшеты и умные часы Galaxy
06.08.2020 12:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС открывает предзаказы на смартфоны серии Galaxy Note 20, планшеты Galaxy Tab S7/S7+ и умные часы Galaxy Watch 3.
Сегодня Samsung провел официальную презентацию новых высокотехнологичных смартфонов, планшетов, смарт-часов и наушников. А уже сейчас на них в МТС можно оформить предзаказы. Старт продаж новинок состоится 21 августа.
Для заказа в МТС доступны новые версии смартфонов из линейки Galaxy Note, представители третьего поколения умных часов Galaxy Watch, флагманские планшеты из серии Galaxy Tab и новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live.
Для смартфонов линейки Samsung Galaxy Note 20 характерны большие экраны, флагманская техническая начинка и поддержка электронного пера S Pen. Для предзаказа они доступны в трех вариантах.
Примечательно, что все, кто оформит предоплаченный предзаказ на модель Samsung Galaxy Note 20 с 5 по 20 августа, получат приятный бонус – возможность дополнительно приобрести беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ всего за 10 копеек. А для покупателей любой из Ultra-версий будет доступна новая модель беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Live стоимостью 10 копеек.
Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ обладают высокой производительностью, поддерживают работу со стилусом S Pen и снабжены большими экранами с диагональю более 10 дюймов каждый.
Версию базовой модели Samsung Galaxy Tab S7 с возможностью работы в сетях 4G можно заказать за 2199 рублей, а версию с модулем Wi-Fi – за 1959 рублей. Вариация Samsung Galaxy Tab S7+ c поддержкой 4G стоит 2699 рублей, а ее Wi-Fi версия – 2359 рублей.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 порадуют своего владельца стильным внешним видом и большим количеством интеллектуальных функций.
Также по 20 августа включительно в МТС можно оставить предзаказ на новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live с активной системой шумоподавления. Их стоимость составит 469 рублей.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в
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МТС открывает предзаказы на смартфоны серии Galaxy Note 20, планшеты Galaxy Tab S7/S7+ и умные часы Galaxy Watch 3.
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