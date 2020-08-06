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В Беларуси открыты предзаказы на смартфоны, планшеты и умные часы Galaxy

06.08.2020 12:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС открывает предзаказы на смартфоны серии Galaxy Note 20, планшеты Galaxy Tab S7/S7+ и умные часы Galaxy Watch 3.

Сегодня Samsung провел официальную презентацию новых высокотехнологичных смартфонов, планшетов, смарт-часов и наушников. А уже сейчас на них в МТС можно оформить предзаказы. Старт продаж новинок состоится 21 августа.

Для заказа в МТС доступны новые версии смартфонов из линейки Galaxy Note, представители третьего поколения умных часов Galaxy Watch, флагманские планшеты из серии Galaxy Tab и новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live.

Для смартфонов линейки Samsung Galaxy Note 20 характерны большие экраны, флагманская техническая начинка и поддержка электронного пера S Pen. Для предзаказа они доступны в трех вариантах.

  • Базовую модель Galaxy Note 20 с модулем 4G и 256 ГБ памяти можно приобрести за 2699 рублей.
  • Улучшенную модель Galaxy Note 20 Ultra с модулем 4G и 256 ГБ памяти – за 3399 рублей.
  • Версию Galaxy Note 20 Ultra с возможностью работы в сетях 5G и внутренним накопителем объемом 512 ГБ – за 3999 рублей.

Примечательно, что все, кто оформит предоплаченный предзаказ на модель Samsung Galaxy Note 20 с 5 по 20 августа, получат приятный бонус – возможность дополнительно приобрести беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ всего за 10 копеек. А для покупателей любой из Ultra-версий будет доступна новая модель беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Live стоимостью 10 копеек.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ обладают высокой производительностью, поддерживают работу со стилусом S Pen и снабжены большими экранами с диагональю более 10 дюймов каждый.

Версию базовой модели Samsung Galaxy Tab S7 с возможностью работы в сетях 4G можно заказать за 2199 рублей, а версию с модулем Wi-Fi – за 1959 рублей. Вариация Samsung Galaxy Tab S7+ c поддержкой 4G стоит 2699 рублей, а ее Wi-Fi версия – 2359 рублей.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 порадуют своего владельца стильным внешним видом и большим количеством интеллектуальных функций. Версия с диаметром корпуса 41 мм будет доступна за 999 рублей, а с корпусом 45 мм – за 1159 рублей.

Также по 20 августа включительно в МТС можно оставить предзаказ на новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live с активной системой шумоподавления. Их стоимость составит 469 рублей.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
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МТС открывает предзаказы на смартфоны серии Galaxy Note 20, планшеты Galaxy Tab S7/S7+ и умные часы Galaxy Watch 3.
 
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