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«Никакой политизации». Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России из-за «бойцов ЧВК»

06.08.2020 12:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «бойцами ЧВК». Об этом он заявил во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси «бойцы ЧВК «Вагнера» — прим. ред.), я попрошу Генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем, — заявил Лукашенко.

Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России.

— Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры. — прим. ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите. Не приедут — вопрос решим мы, без них, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность.

— Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора. Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло, — заявил глава государства.

Лукашенко еще раз отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться: «Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными...
 
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